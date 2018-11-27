"زايد للثقافة الإسلامية" تحتفل باليوم الوطني 47

الشارقة 24:

أقامت دار زايد للثقافة الإسلامية احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في المركز الرئيسي للدار بالعين وأفرعها بأبوظبي وعجمان، تضامناً مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الغالية على قيادة وشعب الإمارات والتي تؤكد بأن البيت متوحد.

حضر الاحتفال في المركز الرئيسي بالعين مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد كبير من الموظفين والمهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية وأفراد من المجتمع.

تضمن الحفل السلام الوطني وعرض فيلم بعنوان "زايد والاتحاد" الذي سلط الضوء على حياة المغفور له الشيخ زايد، كما قام المهتدين الجدد المنتسبين للدراسة في الدار بتقديم رسائل شكر وامتنان لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بلغات مختلفة على اهتمامهم ورعايتهم الدائمة لهم، بالإضافة إلى عرض مسرحية "كلنا الإمارات"، وعروضاً مدرسية شارك فيها طلبة مدرسة الدار الخاصة تضمنت رقصات شعبية وعرض عسكري بعنوان "الإمارات بلاد السعادة".

وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية وذوي الاحتياجات الخاصة قدم ذوي الإعاقة فقرة "اليولة" إلى جانب تنظيم معرض لمنتجاتهم الفنية واليدوية التي تضم أنواع عديدة من المداخن والأواني والمجوهرات والشموع، حيث تهتم دار زايد للثقافة الإسلامية بجميع فئات المجتمع وتحرص على دمجهم في أنشطتها وفعالياتها المختلفة تحقيقاً وتجسيداً لتوجيهات القيادة.

وصاحب الحفل تجهيز ركن التصوير مع الصقور للتعريف بالرياضات التراثية في الدولة، وذلك بالتعاون نادي تراث الإمارات.

وعلى هامش الحفل تم تنظيم معرض السيارات الكلاسيكية الذي حاز على اعجاب الحضور، حيث قاموا بالتقاط الصور مع السيارات المعروضة، إلى جانب تنظيم "شجرة الاتحاد" التي احتوت على عبارات ورسائل حب من موظفي الدار إلى دولة الإمارات وقادتها.