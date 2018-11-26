"الشارقة للكتاب" تنقل المشهد الثقافي الإماراتي إلى الكويت

الشارقة 24:

حرصاً منها على مدّ جسور المعرفة والتعاون، اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في الدورة الـ 43 من معرض الكويت الدولي للكتاب، بمشاركة 505 دار نشر، من 26 دولة عربية وأجنبية.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها بالحدث الذي يحتفي هذا العام بالقدس عاصمة لفلسطين، ضمن جناح الشارقة، أهم المنجزات الثقافية التي تقودها الإمارة، إلى جانب تعريف الناشرين والأدباء والمهتمين في مجالات صناعة الكتب على الأحداث الثقافية التي تنظمها إمارة الشارقة سنوياً.

وناقشت الهيئة روابط التعاون المشترك التي تجمعها مع الجهات والمؤسسات الثقافية الكويتية، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات الثقافية والحوارية مع عدد من الشخصيات والنخب الثقافية الكويتية، تطرقت من خلالها إلى ما تقدمه مدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر في العالم، من خدمات وتسهيلات للعاملين في مجال النشر عربياً وعالمياً، إلى جانب تقديم شروحات خاصة عن الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي اختتمت فعالياتها، مؤخراً.

ونظمت الهيئة خلال مشاركتها أمسية شعرية إماراتية تحت عنوان "نسج الكلام"، شارك فيها كل من الشاعر د.طلال الجنيبي و شيخة المطير، وأدارها سالم الرميضي.

كما عقدت ورشة بعنوان شهادات إبداعية "في سيرة الفجر والحب والكتابة"، شارك فيها الكاتب ناصر الظاهري وإيمان اليوسف وأدارتها مريم الموسوي.

وحظي جناح الشارقة بزيارة معالي محمد ناصر عبد الله الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، وسعادة رحمة حسين الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الكويت، ود. عيسى الأنصاري الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وعدد من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية الكويتية.

وخلال الزيارة، قدّم سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، لمعالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، نسخة من رواية "بيبي فاطمة وأبناء الملك"، وهي أحدث الأعمال الأدبية التاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ولفت سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إلى أنه تأتي مشاركة الهيئة في معرض الكويت الدولي للكتاب، في إطار تقديم نموذج الثقافة الإماراتية إلى العالم العربي، وضمن جهود تعريف القراء والمثقفين بالكتاب والمبدعين الإماراتيين، وما تقوده إمارة الشارقة من جهود تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم مقومات الحراك المعرفي المحلي وفتح قنوات التواصل مع مختلف الفعاليات الثقافية العربية.