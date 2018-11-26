فنانون يتنافسون في مسابقة لـ "لتشكيل على الرمال" بشواطئ فلوريدا

الشارقة 24 – رويترز:

قدم فنانون يحترفون فن التشكيل على الرمال من كندا والتشيك والولايات المتحدة وسنغافورة إلى شواطئ كي ويست المشمسة بولاية فلوريدا الأميركية، للتنافس بأفضل ما لديهم من منحوتات رملية في مسابقة دولية تقيمها الولاية لهذا النوع من الفن.

وتأتي المسابقة السنوية هذا العام في نسختها الرابعة، وأصبحت مصدر جذب لتلك المنطقة في هذا الوقت من كل عام.

وكان من بين المشاركين الأميركية مورجان ردلاف التي قالت إن العمل الذي تقدمه يطلق عليه اسم "الإصلاح الذاتي"، وتدور فكرته حول قدرة جسم الإنسان على التعافي ذاتياً، وإن للجميع دوراً رئيسياً في عملية تعافي أجسادهم.

وقضى المتنافسون 4 أيام في تشكيل منحوتاتهم الرملية بتفاصيلها الدقيقة معتمدين في ذلك على الرمل والماء فقط، دون استخدام أي أدوات كهربائية أو قوالب أو مواد لاصقة لتثبيتها، وتنوعت أعمالهم بين منحوتات تصور أناساً بالغين أو أطفالاً أو حيوانات أو مخلوقات أسطورية.

وقالت منظمة الفعالية ماري آن فان دين برويك إن جميع الأدوات التي يستخدمها الفنانون في أعمالهم هي أدوات يدوية، ولا يسمح باستخدام أي أدوات ميكانيكية.

ووقع اختيار اللجنة المنظمة على نحت إيب ووترمان من كندا ويحمل اسم "تيك مي هاير" ليفوز بجائزة اختيار النحات، فيما فاز العمل الفني "سيينج آند سايينج" الذي قدمه الأميركي دان بيلتشر بجائزة "كونش ريبابليك".

أما الجمهور فكان له اختيار ثالث، إذ منحت جائزته لعمل قدمه الأميركيان آدم راسل وكيلي ليفر، وهو منحوت على شكل أسماك.