الهيئة العربية للمسرح تعلن أسماء الفائزين بجائزة تأليف النص

الشارقة 24:

أعلنت الهيئة العربية للمسرح، يوم الأحد، أسماء الفائزين بجائزة تأليف النص الموجه للكبار، بعد منافسة ساخنة بين الكتاب الشباب، في النسخة الـ11 من المسابقة.

وفاز بالمرتبة الأول، نص مسرحي بعنوان "طسم وجديس" لأيمن هشام محمد حسن، من مصر، وبالمرتبة الثانية، "كفن البروكار"، لكاتبه محمد الأمين بن ربيع، من الجزائر، وبالمرتبة الثالثة، "المشهد الأخير في وداع السيدة"، لإبراهيم الحارثي، من المملكة العربية السعودية.

هذا وكانت الهيئة، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، قائمة العشرين نصاً الأفضل، مشيرة إلى تجاور العديد من النصوص في المرحلة النهائية، التي لفتت الانتباه إلى أهمية الاعتناء بعديد الأسماء، التي وردت في قائمة العشرين، لما انطوت عليه النصوص، من قيم إبداعية جديرة بالاهتمام.

وأكد سعادة الأمين العام للهيئة إسماعيل عبد الله، أن تجربة تخصيص مسابقة تأليف النص المسرحي للكتاب الشباب، حتى سن الخامسة والثلاثين، أعطت نتائج إيجابية، وأن الهيئة تعد برامج خاصة بالكتاب المبدعين، فوق هذا السن، سيتم الإعلان عنها، في مطلع العام المقبل.

وهنأ سعادته، الفائزين وشكر لجنة التحكيم التي تولت المهمة هذا العام، وقدمت العديد من التوصيفات والتقويمات والتوصيات المهمة، التي سوف تكون محط اهتمام الهيئة.