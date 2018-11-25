المغرب تمنح الإمارات درع التميز في القيادة الإبداعية

الشارقة 24:

منح المركز الدولي لرواد التنمية البشرية بطنجة، في ختام أعمال انعقاد الملتقى الدولي لصناعة النجاح في المملكة المغربية، الكاتب الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، درع التميز والريادة في مجال القيادة الإبداعية.

ويأتي التكريم بعد أن قدم خلالها الدكتور محمد بن جرش دورة تدريبية بعنوان "القيادة الإبداعية"، تفاعل معها الشباب في القاعة الكبرى في القصر البلدي بطنجة.

استعرض بن جرش في الدورة التدريبية، مفهوم القيادة ومهارات وسمات القائد، متطرقاً إلى فنون القيادة وارتباطها بالإبداع وصولاً إلى التفكير الإيجابي وعلاقته بالتفكير الإبداعي، مستعرضاً تجربة الإمارات الثرية والمتقدمة في هذا المجال.

وأعرب بن جرش عن سعادته بهذا التكريم والذي يمثل تكريماً للإمارات، في ظل نجاح قيادة الدولة في إرساء التميز والقيادة الإبداعية كنهج للإدارة، وعنوان لها في كافة المجالات.