عبد العزيز المسلم يُكرّم المشاركين في ختام أسبوع التراث الكويتي

الشارقة 24:

اختتمت، السبت، فعاليات أسبوع التراث الكويتي "المباركية"، في مركز فعاليات التراث الثقافي "البيت الغربي" بقلب الشارقة، حيث كّرم سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الوفد المشارك في الأسبوع الذي لاقى تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وبحضور عدد من مسؤولي وممثلي وفناني دولة الكويت وعشاق التراث، ضمن برنامج "أسابيع التراث العالمي" الذي ينظمه المعهد، تحت شعار "تراث العالم في الشارقة".

واستمرت الفعاليات على مدار ستة أيام، حيث تعرف خلالها جمهور وعشاق التراث على مختلف مكونات وعناصر التراث الكويتي، من فنون شعبية وتراثية وموسيقية إضافة إلى الطرب الأصيل، كما تضمنت الفعاليات معروضات السفن الخشبية، والإكسسوارات التراثية، وعرض "أسطوانات وبشتختات، ونسج السدو"، بالإضافة إلى المطبخ الكويتي والحلويات الكويتية، والعروض التراثية الفنية والتي قدمتها فرقة سلطان المفتاح للفنون الشعبية والتراثية، كما كان عشاق التراث في المنطقة الشرقية بكلباء على موعد مع يوم للتراث الكويتي على شاطئ كلباء.

أكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم أن أسبوع التراث الكويتي، الذي نظمه المعهد ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، شكل فرصة للزوار والجمهور وعشاق التراث والباحثين والمختصين، للتعرف عن كثب على تراث الأشقاء الكويتيين بمختلف مكوناته وعناصره التي تتقاطع وتتشارك مع التراث العالمي والتراث العربي في الكثير من العناصر والملامح، في ظل خصوصية تميزه عن غيره.

وأشار إلى أن التراث الكويتي يتميز بعراقته وثرائه، كما أن الثقافة الكويتية حافلة بمختلف الفنون الشعبية، من رقصات وأغنيات تعود بأصولها إلى عقود قديمة جداً، ولها دور في تحديد معالم الهوية الكويتية، مضيفاً "وهنا في قلب الشارقة، كُنا على موعد مع رحلة في ربوع الكويت، تاريخاً وتراثاً وفكراً".