كشف جديد بالأُقصر لمومياء امرأة من القرن الـ 13 ق.م

الشارقة 24 - رويترز:

عَثرت بعثة الاستكشافات الفرنسية في الأقصر، على تابوتين هذا الشهر في منطقة "العساسيف"، بمدفن في البر الغربي للنيل، حيث قام مسؤولون أثريون في وقت سابق بفتح وفحص التابوت الأثري الأول، بينما كُشف عن الآخر، السبت، وهو لمومياء امرأة بحالة جيدة، لم يفتح من قبل يعود عمره لـ 3000 عام.

وأشار وزير الآثار المصرية، خالد العناني، بأن السلطات كشفت عن تابوتين بالأقصر، فبعد الفحص تبين أن التابوت من النوع "الريشي" وهو مومياء تابع لنهاية الأسرة الـ 17، أما التابوت الثاني فهو تابع للأسرة الـ 18، وعُرض التابوتين بموميائهما داخل مقابرهم.

وتعود الأسرة الـ 18 إلى القرن الـ 13 قبل الميلاد، وهي فترة ضمت أكثر ملوك الفراعنة شهرة، من بينهم "توت عنخ آمون" و"رمسيس الثاني"، وتلك هي المرة الأولى التي تفتح فيها السلطات المصرية تابوتاً لم يفتح من قبل أمام وسائل الإعلام الدولية.

وفي وقت سابق، السبت، كشفت السلطات المصرية أيضاً عن مقبرة في ذات المنطقة، لمشرف على مقصورة التحنيط يدعى "فاو-آر-خت-إف".

وضمت المقبرة 5 أقنعة ملونة ونحو 1000 تمثال أثري صغير "أوشبتي"، وهي تماثيل يعتقد أنهم سيخدمون الميت في الحياة الأخرى، ويصور سقف المقبرة رسوماً ملونة لمالكها وأسرته.

وقد وجد بالمقبرة مومياوات وهياكل عظمية وجماجم، تعود لعهد الدولة الوسطى قبل 4000 عام، لكنها استخدمت مرة أخرى خلال العصر المتأخر.

وأعلنت مصر أكثر من 10 اكتشافات أثرية منذ بداية العام الجاري، وتأمل في أن يساعد ذلك في إنعاش سياحة البلد.