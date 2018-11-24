3 منشدين يتأهلون إلى نصف نهائيات "منشد الشارقة" 11

الشارقة 24:

أسفرت تصفيات المجموعة الأولى من "منشد الشارقة" في دورته الـ 11، التي بثتها قناة الشارقة مساء الجمعة، عن تأهل 3 منشدين إلى نصف النهائيات، وهم: الجزائري لقمان إسكندر، والمصري محمد شعير، والسعودي عادل الأسدي، فيما لم يحالف الحظّ المشترك اللبناني فادي الشوم الذي غادر مبكراً.

وشهدت التصفيات للمرة الأولى في تاريخ البرنامج الذي تنظمه وتشرف عليه مؤسسة الشارقة للإعلام، تعادلاً في درجات التقييم لمنشدين اثنين تأهلا معاً إلى جانب زميلهما، حيث تنص قوانين البرنامج على أن يتأهل اثنان من المشتركين فقط، لكن لعبة الأرقام والنتيجة المتساوية أدت إلى تأهل ثلاثة من المشتركين للمرحلة المقبلة من البرنامج.

وتعليقاً على هذه النتائج الاستثنائية، قال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ للبرنامج: "ارتأت لجنة تحكيم منشد الشارقة أن تُؤهل ثلاثة منشدين بدلاً عن اثنين فقط، نظراً لتساوي الدرجات التي حصل عليها اثنان منهم، إضافة إلى التقارب الكبير الذي لمسته لجنة التحكيم على صعيد المستويات الفنية الإنشادية التي قدموها، ما أهلّ كلّاً من المشتركين السعودي والمصري على حد سواء إلى المرحلة المقبلة من البرنامج، وهذا حدث لم يسبق له مثيل في تاريخ البرنامج".

وتابع هاشم: "ما حدث يدل على الثراء الكبير في مواهب المشتركين سواء على صعيد الخامات الصوتية، أو الأداء، والمستويات الفنية، بالإضافة إلى الثقافة والخبرة اللتين يمتلكونها، ما يضعنا أمام مشهد متكامل من الإبداع الفني، ويجعلنا نترقبّ دورة حافلة بالتنافسية والأصوات العذبة".

وقدّم المنشدون خلال الحلقة أعذب الوصلات الإنشادية وأجملها، حيث أدى المنشد السعودي عادل الأسدي أنشودة "يا بختكم يا أهل مكة" التي قدمها على مقام الحجاز، وأنشودة "خلّ يدي" ترجمها بصوته بجمال وفق مقام راست، فيما قدم المشترك الجزائري أنشودة على مقام بيات "صلى الله على صاحب البراق" و"يا مطلع علينا" على مقام الحجاز، اللواتي قدمهن بأسلوب متفرّد ومتقن.

أما المنشد المصري محمد شعير فقدّم أنشودة "ربّ البرية" على مقام راست، و"قرآن ربّي" على مقام البيات بجمالية متناهية، فيما قدّم المشترك اللبناني فادي الشوم أنشودتي "يا أمي أنت سقيتيني" على مقام النهاوند، و"ربّي رب العالمين" على مقام اللامي.

وكانت اللجنة الفنية للبرنامج قد حددت تقسيم المنشدين الـ 12 المتأهلين إلى الدورة الـ11 إلى ثلاثة مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منشدين، حيث ينتظر بقية المشتركين تصفيات المجموعة الثانية التي ستقام مساء الجمعة 30 نوفمبر الجاري، على شاشة قناة الشارقة، عند الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

وتضمّ المجموعة الثانية، كلاً من المنشد العراقي عمر الجميلي، والعماني أسعد بني عرابة، والسوري محمد نقشبندي، والمغربي معاذ بوكيوض، بينما يخوض غمار تنافس المجموعة الثالثة، كلّ من المنشد الإماراتي عتيق الشحي، والفلسطيني همام رشيد، والأردني إبراهيم الكيالي، والتونسي نافع عياد.