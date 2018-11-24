مهرجان الإمارات لمسرح الطفل ينطلق الأحد

الشارقة 24:

تنطلق مساء الأحد، 25 نوفمبر أعمال لجنة اختيار العروض المشاركة في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الرابعة عشرة 2018، هذا المهرجان الذي يحظى برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر أعمالها لغاية التاسع والعشرين منه، حيث ستشاهد اللجنة 9 عروض مسرحية أنتجتها الفرق المسرحية الإماراتية المشهرة ومن مختلف إمارات ومدن الدولة.

وتشكلت لجنة اختيار العروض من الأساتذة والفنانين: وليد عمران وخليفة التخلوفة وعيسى كايد، والتي ستكون على موعد مع عروض مسرحية تنوعت في طروحاتها، إذ ستشاهد اللجنة مسرحية" مملكة الفئران لمسرح الفجيرة، ومسرحية "الرسام" لمسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرحية "ستشرق فرحا" لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، ومسرحية "مدينة الألوان" لمسرح دبي الشعبي، ومسرحية "أكوانيا" للمسرح الحديث بالشارقة، ومسرحية "المهرجان" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ومسرحية "آرتف" لجمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون، ومسرحية "اللعبة" لمسرح بني ياس، ومسرحية "مصنع البطاطا" لمسرح دبي الأهلي.

وتقدم لجنة الاختيار بعد انتهاء مشاهداتها لجميع العروض، تقريراً مفصلاً للجنة العليا المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل عن العروض التي شاهدتها، معتمدة في قبول المشاركة من عدمه، على فكرة النص وتناسبها مع عقلية الطفل، وكذلك المعايير الأخلاقية والسلوكية والتربوية والقيمة الفنية للعمل المسرحي وكذلك الرؤية الاخراجية، بالإضافة إلى التوازن الفني ما بين الأغاني والاستعراضات والفعل الدرامي وبما يخدم الفكرة الرئيسية للنص.

وفي هذا الصدد، صرح السيد إسماعيل عبد الله رئيس جمعية المسرحيين ورئيس المهرجان قائلا:" نسعى في كل دورة جديدة من دورات المهرجان، إلى تقديم المميز من العروض لجمهور الأطفال، من خلال تشكيل لجنة تختار من العروض أجودها وأفضلها وأكثرها قربا من الطفل ومخيلته الغضة، حريصين على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الدورات السابقة، من حيث مستوى العروض وتنوعها، والحضور الجماهيري الغفير، وبكل ما من شأنه تعميق حضور المسرح في المشهد الثقافي والاجتماعي الإماراتي، باعتباره أداة تنير العقل وتغني الفكر وتعزز الذائقة".

يشار إلى أن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل ينظم من قبل جمعية المسرحيين في الإمارات، بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، وعدد من المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والأهلية، وقد انطلقت دورته الأولى في العام 2005.