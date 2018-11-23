نخبة من ألمع المنشدين العرب يقودون لجنة تحكيم "منشد الشارقة" 11

الشارقة 24:

كشف برنامج منشد الشارقة الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، عن أسماء لجنة التحكيم لدورته الحادية عشرة، بعد أن أنهى جولة اختبارات أداء للمتقدمين، شملت كلاً من الجزائر، ومصر، والأردن، والسعودية، والمغرب، فضلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، حاضنة البرنامج، والتي شهدت استقبال 390 مشاركاً من مختلف الجنسيات العربية.

وتضمّ قائمة لجنة التحكيم لدورة هذا العام من البرنامج المنشد محمود التهامي، نقيب المنشدين والمبتهلين في مصر، الذي يعدّ أول مصري يحصل على لقب سفير الإبداع للعام 2016 من رابطة الإبداع الدولية بفرنسا، إلى جانب اختياره كأفضل شخصية عربية مؤثرة لعام 2016 ضمن تكريم لأفضل 100 شخصية إنسانية، ودوره الفني اللافت على صعيد الفن النبيل حيث عمل على تأسيس مدرسة الإنشاد الديني، ومؤسسة بيت الإنشاد، أول مدرسة متخصصة لتعليم فن الإنشاد الديني والابتهالات في جمهورية مصر العربية.

وتشتمل اللجنة في عضويتها كلّ من الفنان والمنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، الذي استطاع أن يصل للعالمية من خلال أعماله المميزة والهادفة، حيث ترك بصمة لافتة على صعيد أضخم المهرجانات والاحتفالات الإنشادية حول العالم، مقدماً أكثر من 5 ألبومات وأكثر من 20 كليباً مصوراً في مختلف القضايا الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب المنشد والمقرئ الإماراتي أسامة الصافي الذي يمتلك في رصيده الفني 9 إصدارات إنشادية ومصحف مسجل، صاحب أول اصدار إنشادي في دولة الإمارات، وأول من مثّل دولة الإمارات دولياً في مجال الإنشاد.

وفي هذا الصدد قال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة: "يستعد منشد الشارقة في عامه الحادي عشر أن يقدم للجمهور نخبة من ألمع المنشدين العرب الذين أثروا الساحة الإنشادية خلال سنوات خبرتهم الطويلة والإبداعية في المجال، حيث استطاعوا من خلال ما قدموه من أعمال قيّمة أن يحجزوا لأنفسهم مكانة مرموقة على صعيد هذا الفنّ النبيل، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى البرنامج ويرفد المشاركين بخيارات معرفية كبيرة وواسعة".

وتابع المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة: "يلقى على لجنة التحكيم مسؤولية كبيرة لا سيما في ظل التنوع اللافت والثري في الأصوات والمواهب لدى جميع المشاركين الـ 12 الذين يجمعون في حناجرهم ثقافات إنشادية من مختلف البلاد العربية، ولا شكّ بأن حضور الشيخ محمود التهامي الذي يعد واحداً من أبرز الأصوات الإنشادية العربية يعدّ إضافة نوعية للبرنامج وللمشاركين على حدّ سواء".