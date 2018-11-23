طرح بورتريه لتشارلز ديكنز في مزاد بعد 150 عاماً من اختفائه

الشارقة 24 – رويترز:

بعد 150 عاماً من اختفائه، يطرح بورتريه للكاتب البريطاني تشارلز ديكنز في مزاد بلندن، هذا الأسبوع، بعد العثور عليه وسط سلع مستعملة في سوق بجنوب أفريقيا.

اللوحة التي رسمتها مارجريت جيليز في عام 1843 بألوان المياه والجواش تقدر قيمتها بنحو 280 ألف دولار، وتصور ديكنز عندما كان في الثلاثينيات من العمر، في الفترة التي كان يكتب فيها رواية "ترنيمة عيد الميلاد".

وعرضت اللوحة للمرة الأخيرة عام 1844 في الأكاديمية الملكية للفنون بلندن، لكنها اختفت بعد ذلك بفترة.

وكتبت جيليز رسالة في الستينيات من القرن الـ 19، قالت فيها إنها لا تعرف مكانها.

وليس واضحاً كيف انتقلت اللوحة من لندن إلى جنوب أفريقيا.

ويحاول متحف ديكنز جمع الأموال لشراء اللوحة بسعر مخفض يبلغ ‭‭‭231‬‬‬ ألف دولار تقريباً.

وتعرض اللوحة في قاعة فيليب مولد للأعمال الفنية حتى 25 من يناير المقبل.