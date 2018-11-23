مخرج E88 للمأكولات والتسوق ينطلق الجمعة

الشارقة 24:

تنطلق يوم الجمعة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، الدورة الأولى من فعالية مخرج E88 للمأكولات والتسوق، لتوفر لعشاق الطعام والتسوق، فرصة الاستمتاع بتشكيلة متنوعة، من الأطعمة والمأكولات التي تُقدمها أكثر من 20 شاحنة ومطعماً، و15 شركة متخصصة وناشئة في مجال الأزياء، والفنون، والحرف اليدوية، وغيرها في مكان واحد.

وتمنح الفعالية، التي تقام خلال الفترة من 23 نوفمبر الجاري إلى 4 ديسمبر المقبل، رواد الأعمال الناشطين، في مختلف أنواع المشاريع الفنية، والحرفية، والشركات الناشئة، فرصة إطلاق منتجاتهم، والترويج لها، في أجواء عائلية وترفيهية.

وتقدم فعالية "مخرج E88 للمأكولات والتسوق"، على مدار 12 يوماً، أنشطة في الهواء الطلق، تشمل عروضاً ترفيهية وموسيقية وفولكلورية وفقرات استعراضية، للمواهب في مختلف المجالات، إلى جانب عرض مجموعة من الأفلام السينمائية، وورش الطهي الحي، وورش تدريبية ممتعة للأطفال، لتزيين الحلويات، وإعداد ألذ السندويشات.

وأوضحت سعادة حنان المحمود المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أن المركز يتطلع من خلال الدورة الأولى من مخرج E88 للمأكولات والتسوق، إلى تسليط الضوء على المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الجدد، الذين حققوا خطوات ناجحة في مشاريعهم، ويتطلعون إلى مشاركة الجمهور تجربتهم ومنتجاتهم، في أجواء عائلية ومسلية.

وأضافت سعادة المحمود، أن الموقع الاستراتيجي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وقربه من مطار الشارقة، ومن المدينة الجامعية، والمناطق السكنية، يساهم في استقطاب شرائح متنوعة من المجتمع، إلى فعالية تتكامل فيها، جميع عناصر الجذب، سواء من خلال المنتجات المخصصة للتسوق أو المأكولات والأطباق والحلويات التي يتم إعدادها، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية والتفاعلية والترفيهية.

وثمّنت سعادتها، دور وجهود المؤسسات والدوائر الحكومية ورعاة الفعالية، لدعمهم الكبير ومساندتهم في سبيل توفير بيئة تفاعلية ومبدعة، تستهدف مختلف أفراد المجتمع الإماراتي، وتبرز خدمات ومنتجات المشاركين من أصحاب المطاعم أو رواد الأعمال الناشئين.

3 عروض للفولكلور الإماراتي في 2 ديسمبر المقبل

وتزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي، يحظى زوار الفعالية، بفرصة مشاهدة العروض الفنية الإماراتية، التي تجمع بين الغناء الشعبي والرقص الفولكلوري، حيث يقدم العرض الأول بين الساعة 4:30 و5:30 مجموعة من الأطفال، وهم يرتدون الزي التقليدي الإماراتي، وتقدم بقية العروض في تمام الساعة 8:30 – 9:00، ومن 9:15-9:45.

14 عرضاً سينمائياً

يعرض "مخرج E88 للمأكولات والتسوق"، وبالتعاون مع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، 14 عرضاً سينمائياً في الهواء الطلق، لنخبة من أحدث الأفلام التي عرضها المهرجان خلال دورته السادسة، والذي تنظمه مؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بالدولة.

24 مجموعة من العروض الحية

زوار الفعالية، على موعد مع 24 عرضاً ترفيهيا حياً، على المسرح الخارجي، وذلك بالتعاون مع "غرين روم"، و "كيه جي برودكشن"، بمشاركة فرق استعراضية متجولة وبهلوانيين.

4 مسابقات طيلة أيام الفعالية

تشهد الفعالية، تنظيم مجموعة من المسابقات التفاعلية والممتعة، مثل مسابقة الصندوق الغامض، حيث يقسم المشاركون ضمن مجموعات، ويُطلب منهم إعداد طبق من المقبلات، وطبق رئيس باستخدام المكونات الموجودة داخل الصندوق، خلال ساعة واحدة، إلى جانب مسابقات تفاعلية أخرى.