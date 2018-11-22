مجلس "أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى" ينظم محاضرة "السنع"

الشارقة 24:

نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، محاضرة بعنوان "السنع: قيم الإمارات الخالدة على مر العصور"، بالتعاون مع مدرسة مليحة للتعليم الأساسي والثانوي بنات، لطالبات الحلقة الثانية، بهدف توعية الطلبة من ظاهرة التنمر.

ألقى المحاضرة راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، وأكد فيها على الالتزام بالقيم والعادات والتقاليد التي تربى الجميع عليها، مع تعريف الطالبات بجماليات "السنع" والعادات والتقاليد المستمدة من الدين الإسلامي.

وأشار المحيان إلى أن جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومساعيه التنموية في الاهتمام بالإنسان منذ نعومة أظفاره، تتجلى على امتداد العقود السابقة في ترسيخه للقراءة كلغة للتعامل الإنساني، ومادة للتقارب مع الشعوب وأداة لإبراز حضارة الإمارات.