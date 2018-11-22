محبو عاشقة الورد "فيروز" يحيون ميلادها الـ 83 بقلب لبنان

الشارقة 24 – رويترز:

أحيى لبنانيون ليل الأربعاء، ميلاد عاشقة الورد "فيروز" الـ 83، في احتفالية فنية ثقافية، جمعت محبيها من نشطاء وصحافيين وسياسيين.

ونظم اللقاء مجموعة تطلق على نفسها اسم "مجموعة فيروز.. مختارات من الأرشيف" في مبنى "بيت بيروت" في قلب العاصمة اللبنانية.

وتحاشى المنظمون إطلاق الخطابات، وارتأوا أن يكون اللقاء أقرب إلى الصمت على وقع أغنيات فيروز، وعرض صورها وأعمالها على جدران المبنى، الذي ما زال يحتفظ بآثار الحرب الأهلية، التي دارت على مدى 15 عاماً وانتهت عام 1990.

وخلال الاحتفالية عُرضت مقاطع نادرة مصورة من حفلات فيروز على مسرح البيكادلي، ومعرض دمشق الدولي، ومقابلات لها في مصر، وفرنسا، وبعض الحفلات في الخارج.

واعتبر وزير الثقافة أن تزامن عيد ميلاد فيروز مع عيد الاستقلال له رمزية خاصة، في قلوب اللبنانيين، لما تشكله هذه الفنانة من قيمة وطنية.

وأضاف أن لبنان الجميل في الذاكرة، هو "لبنان الرحابنة وفيروز"، فقد أعطوا للوطن صورة شاعرية وحالمة يريد الجميع أن يحققها.

وأعلن محافظ بيروت "زياد شبيب"، عن مشروع إقامة متحف دائم لفيروز اسمه "بيت فيروز"، في منطقة زقاق البلاط، حيث عاشت طفولتها، وذكر أن المتحف يحوي على تراثها وتاريخها بشكل دائم ويجري الاستعداد قريباً لتجهيزه، إذ سيعيد الاعتبار إلى مدينة بيروت من خلال تاريخ فيروز، فهي بنت الجبل والقرية وهي بنت المدينة أيضاً حيث تعلمت ودخلت الإذاعة اللبنانية.

وتزامنت الاحتفالية مع اشتعال منصات مواقع التواصل الاجتماعي بمعايدة فيروز، حيث تصدرت باسمها وصورها وأغنياتها مواقع "تويتر" و"فيس بوك" و"إنستجرام".

وقد حضر الاحتفالية وزير الثقافة غطاس خوري، ووزير السياحة أواديس كدنيان، ومحافظ بيروت زياد شبيب، ونجل فيروز الموسيقي زياد الرحباني، الذي اكتفى بالرد على أسئلة الصحافيين عن ميلاد والدته، "بجعلها ذخراً لنا وعلى رؤوسنا".