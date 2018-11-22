ميلانو تستضيف معرضاً لـ "بانكسي الغامض" بعد تمزيق لوحة "المليون دولار"

الشارقة 24 – أ ف ب:

تستضيف مدينة ميلانو الإيطالية حتى 14 أبريل المقبل، معرضاً مخصصاً لفنان الشارع الأشهر، بانكسي، الذي يثير شغفاً نادراً حول العالم بفنّه الذي يتّخذ منه وسيلة للتعبير والاحتجاج رغم الغموض الذي يكتنف هويته.

وهذا المعرض المقام في متحف الثقافات في ميلانو "موديك"، هو الأول لبانكسي في متحف عام، مع استثناء ذاك الذي أقيم في بريستول بمبادرة من الفنان، والذي شكّل عرضاً رائعاً، بحسب القيّم على الحدث جاني مركوريو.

ولم يأذن بانكسي بإقامة هذه الفعاليات، فكان تنظيمها صعباً جداً، كما لو كان المرء يتعاون مع شبح، على حدّ تعبير مركوريو.

ويحرض الفنان على إبقاء هويته طيّ الكتمان منذ بداياته في التسعينيات، ولا يُعرف عنه سوى أنه بريطاني يتحدّر من بريستول، وتعرض أعماله على موقعه الإلكتروني، وحساب في "إنستغرام" يتابعه 5 ملايين مشترك.

وصرّح مركوريو أن جزءاً كبيراً من نجاح بانكسي أو بالأحرى شعبيته يُنسب إلى كونه مجهول الهوية، وهو تناقض بحدّ ذاته إذ إن الشهرة أتت من كتمان الهوية.

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وأوضح مركوريو، أنه اختار لهذا المعرض نهجاً غير تقليدي، لرسم ملامح "فنّ بانكسي: احتجاج بصري".

وتقدّم سلسلة رسوم "لوف إز إن ذي اير"، التي تظهر متظاهراً يرمي باقة من الورد، بدلاً من زجاجة حارقة، في إشارة إلى المقاومة السلمية.

وتشهد عدّة أعمال على تقنية "التحوير"، التي يلجأ إليها الفنان معدّلاً عناصر في أعمال تكتسي شهرة عالمية لتحريف معناها.

وفي "تورف وور" يحوّل بانكسي وينستون تشرتشل المعروف بصرامته، إلى شخصية بأسلوب البناك، ورأس محلوق يتوسطه شعر أخضر، في مبادرة يصفها بذاته بـ "التخريب الإبداعي".

أما في "فلاغ"، فهو يحرّف صورة عناصر القوات الأميركية الذين ينصبون علم بلدهم والتي حازت جائزة "بوليتزر"، سنة 1945 ليضع محلّ الجنود أطفالاً متمردين من حيّ هارلم يقفون على سيارة محروقة ومعهم العلم الأميركي.

ويتيح وثائقي من عشرين دقيقة، وزاوية لوسائط الإعلام المتعددة أيضاً اكتشاف الأماكن التي عمل فيها بانكسي حول العالم، من نيويورك إلى غزة مروراً بمدينة كاليه الفرنسية.

ولفت مركوريو إلى أن "المنظومة القائمة لطالما تكبرت عليه"، لكن مع ضربته الإعلامية الكبيرة الشهر الماضي في لندن، المتمثّلة بالتمزق التلقائي للوحة بعيد بيعها في المزاد العلني، بأكثر من مليون دولار، نجح في قلب هذه المعايير.