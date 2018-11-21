معهد الشارقة للتراث يزور "سان مارينو" الإيطالية

الشارقة 24:

في إطار جهوده للتعريف بالتراث الإماراتي والعربي، وتعزيز علاقاته الخارجية مع الجهات الأكاديمية المهتمة بهذا المجال، قام سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، بزيارة إلى جمهورية سان مارينو في إيطاليا، التقى فيها دانيلا روتوندارو، عمدة جمهورية سان مارينو، حيث تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثقافي بين سان مارينو ومعهد الشارقة للتراث، بهدف التنسيق لأنشطة وفعاليات ثقافية وتراثية بين الجانبين، والاطلاع على التجربة الإيطالية في حفظ التراث وصونه.

وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم: "تعتبر سان مارينو أقدم جمهورية في العالم وهي جمهورية الحريات والسلام، حيث سُعدنا بتقديم شروحات وافية عن تجربة الإمارات في حفظ التراث وصونه، كما قدمنا صورة تفصيلية عن تراث إمارة الشارقة، ودور وجهود معهد الشارقة للتراث في مختلف المجالات العملية والميدانية والأكاديمية، بالإضافة إلى أنشطة وبرامج وفعاليات المعهد، من بينها تأسيس مكتبة الموروث، وإصدار مجلة الموروث، والعديد من الإصدارات والكتب والمطبوعات التي تعنى بشؤون التراث، وكذلك هو الحال مع برنامج الدبلومات المهنية".

وأكد الدكتور المسلم، أن لدى إيطاليا حضارة عريقة ضاربة جذورها في التاريخ، فهي تعرف بفنها، وثقافتها، وآثارها المختلفة، ومن بينهم برج بيزا والكولوسيوم الروماني؛ بالإضافة إلى فن الطهي، والمسرح، والأدب والموسيقى، وغيرها الكثير.