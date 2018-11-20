"الشارقة للفنون" توثق تاريخ الغريفة العمراني والإنساني

الشارقة 24 – وام:

يوثق مشروع بحثي، لمؤسسة الشارقة للفنون، التاريخ العمراني والإنساني، لقرية الغريفة في منطقة المدام بالشارقة، والمعروفة باسم "القرية المدفونة".

ودعت المؤسسة الجمهور، إلى تقديم جميع المواد البصرية والأدبية والصوتية، التي تتعلق بتاريخ القرية، في إطار المشروع البحثي.

وتبحث المؤسسة، عن أية مواد متعلقة بتاريخ القرية، وذكريات السكان السابقين، والتي يمكن أن تتضمن المواد المقدمة: ذكريات مكتوبة أو مسجلة، صور فوتوغرافية، مخططات معمارية، أو أية معلومات أو مواد أخرى ذات صلة، والتي يمكن تسليمها عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وتهدف المؤسسة، من خلال هذا العمل، إلى إنشاء أرشيف كبير، عن تاريخ التراث في إمارة الشارقة.