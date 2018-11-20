المصريون يحتفلون بميلاد النبي محمد ويفتقدون "حلاوة المولد"

الشارقة 24 – رويترز:

يعتبر المصريون الاحتفال بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل عام، مناسبة لتذكر "عروسة المولد" المصنوعة من الحلوى، التي كانت ذات يوم من أبرز معالم هذا الاحتفال.

ويُدخل الاحتفال السنوي البهجة على قلوب الأطفال، الذين كانوا ينتظرون بشغف عرض حلوى المولد في الأسواق، لا‭ ‬سيما تلك التي على شكل عروس أو حصان أو سفينة، ويشعرون بحماس كبير وهم يكسرونها إلى قطع وينغمسون في تناولها.‬

لكن على الرغم من استمرار عادة الاحتفال بالمولد فإن "عروسة المولد"، التي تصنع من السكر القابل للأكل، تم استبدالها في كثير من المحال بعروس من البلاستيك لا سيما في المدن الكبيرة.

وسواء أكانت "العروسة" مصنوعة من السكر أم البلاستيك فإنه يتم إلباسها ملابس عروس في يوم الزفاف لتزيد بهجة الأطفال.

ومع ذلك يرى محمد سيد فرج، الذي يصنع العرائس بالطريقة التقليدية، أن العروسين، الحلوى والبلاستيك، ليستا مثل بعضهما.

وأكد أن المولد من غير "عروسة"، أي حلاوة، "ما يبقاش مولد".