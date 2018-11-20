فعاليات وعروض فنية جاذبة في انطلاقة أسبوع التراث الكويتي

الشارقة 24:

انطلقت أمس الإثنين، فعاليات أسبوع التراث الكويتي "المباركية"، في مركز فعاليات التراث الثقافي "البيت الغربي" بقلب الشارقة، والتي افتتحها سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة ذياب الرشيدي القنصل العام لدولة الكويت، بحضور كل من سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعائشة غابش رئيس اللجنة المنظمة لأسابيع التراث العالمي في الشارقة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وممثلي وفناني دولة الكويت وعشاق التراث، وذلك ضمن برنامج "أسابيع التراث العالمي" الذي ينظمه المعهد، تحت شعار "تراث العالم في الشارقة".

وتستمر الفعاليات على مدار ستة أيام، حتى الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث يتعرف خلالها جمهور وعشاق التراث على مختلف مكونات وعناصر التراث الكويتي، من فنون شعبية وتراثية وموسيقى وطرب أصيل، كما تشهد الفعاليات معروضات السفن الخشبية، والإكسسوارات التراثية، وعرض أسطوانات وبشتختات، ونسج السدو، بالإضافة إلى المطبخ الكويتي والحلويات الكويتية، وعروضاً من التراث الفني الكويتي تقدمها فرقة سلطان المفتاح للفنون الشعبية والتراثية، كما سيكون عشاق التراث في المنطقة الشرقية بكلباء على موعد مع يوم التراث الكويتي على شاطئ كلباء، يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، في تمام الرابعة عصراً.

وصرح سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، بأن الأشقاء في دولة الكويت لديهم تراث عريق ومتنوع، ويشكل أسبوع التراث الكويتي الذي ينظمه المعهد ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، فرصة للزوار والجمهور وعشاق التراث والباحثين والمختصين، للتعرف عن كثب على تراث الأشقاء الكويتيين بمختلف مكوناته وعناصره التي تتقاطع وتتشارك مع التراث العالمي والتراث العربي في الكثير من العناصر والملامح، في ظل خصوصية تميزه عن غيره.

وأشار المسلم إلى أن التراث الكويتي يتميز بعراقته وثرائه، كما أن الثقافة الكويتية حافلة بمختلف الفنون الشعبية، من رقصات وأغنيات تعود بأصولها لعقود قديمة جداً، ولها دور في تحديد معالم الهوية الكويتية، وهنا في قلب الشارقة، سنكون على موعد مع رحلة في ربوع الكويت، تاريخاً وتراثاً وفكراً.

الشارقة.. عاصمة الفنون في الخليج

أكد الفنان الكويتي محمد المنصور، أن إمارة الشارقة حاضنة للفنون والعادات بشكل عام، ودورها كبير في الارتقاء بالفن والفنانين والشعراء، كما أنها عاصمة الفنون في الخليج، وستنطلق منها الشعلة لكي تعم منطقة الخليج والعالم العربي، وأضاف: أشكر معهد الشارقة للتراث على هذه الدعوة الكريمة، حيث غمرتني السعادة بالفعاليات المقامة في هذا الأسبوع الحافل، التي تعيدنا بالذكريات إلى الماضي، حيث أن التراث عبارة عن كنز، ويجب أن نغرف منه قدر ما نستطيع.

إبراز التراث الكويتي في جميع عناصره

من جهة أخرى، شكر الفنان سعد الفرج، معهد الشارقة للتراث الذي أتاح لهم الفرصة ليكونوا جزءاً من المشهد التراث العام في الشارقة، من خلال أسبوع التراث الكويتي، مضيفاً أننا ننظر إلى الشارقة كمنارة للثقافة والتراث، فاهتمامها ومساهماتها وجهودها في التراث كبيرة جداً، كما نحرص دوماً على إبراز التراث الكويتي في جميع عناصره، مثل التراث الموسيقي والحرف اليدوية والأكلات الشعبية والفنون التشكيلية، والعادات والتقاليد الكويتية مثل مناسبة "النون"، و"دق الهريس"، و"القفال"، و"كشتة الربيع" وغيرها الكثير.

معرض التراث في الفن التشكيلي الكويتي

تعد التظاهرة الثقافية لمعرض التراث في الفن التشكيلي الكويتي إحدى فعاليات أسبوع التراث الكويتي، تجسيداً لما ذكره خبير الفولكلور صفوت كمال - رحمه الله - وذلك من خلال مشاركة ثلاثة فنانين كويتيين مبدعين، رسموا بمشاعرهم كل ماهو قريب إلى قلوبهم في لوحات فنية تشكيلية جميلة، مزجت فيها خبراتهم بألوانهم وإبداعاتهم الفنية.

وشمل افتتاح معرض الفن التشكيلي حضور كل من الفنانين جاسم محمد علي، ومساعد فهد البلوشي، وابتسام محمد العصفور، كما شهد الباحثون والمختصون والمهتمون اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان التراث الكويتي في المسرح والتلفزيون والإذاعة، قدمها الفنان محمد المنصور، والفنان سعد الفرج، وأدارها الدكتور وليد السيف، وندوة بعنوان نسج السدو، قدمتها الشيخة ألطاف سالم العلي الصباح، الرئيسة الفخرية لجمعية السدو الحرفية، أما يوم الأربعاء فستكون هناك ندوة بعنوان فن السنكني يقدمها الدكتور حمد الهباد، أستاذ ودكتور في قسم الآلات الاوركسترالية في معهد العالي للفنون الموسيقية، بمشاركة فرقة سلطان المفتاح للفنون الشعبية والتراثية.

برنامج أسابيع التراث العالمي

وجاء إطلاق برنامج أسابيع التراث العالمي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال، حيث تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء والأصدقاء من أجل عرض العديد من النماذج من تراثها الثقافي بمختلف أنواعه وأشكاله.

ويؤكد معهد الشارقة للتراث من خلال أسابيع التراث العالمي على أهمية التراث وضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب وتفاعلها معاً، من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال، بصفته مكوناً حضارياً كبيراً وأحد عناوين الهوية والخصوصية لكل شعب وبلد وأمة.