نادي الذيد ينظم محاضرة "التسامح على نهج زايد"

الشارقة 24:

أقام نادي الذيد الثقافي الرياضي، محاضرة بعنوان "التسامح على نهج زايد" في إطار فعاليات اليوم العالمي للتسامح، ألقاها راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، بحضور الأستاذ حميد بالصدرية الخاطري نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالنادي، وعدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين، ومدربي الألعاب الفردية وعدد من أولياء امور اللاعبين.

واستعرض المحاضر، نهج زايد الخير في التسامح والتعايش السلمي في وطن الحب والعطاء والاحترام ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف في العالم، ودوره الريادي في مجال نشر ثقافة التسامح والعمل التطوعي والعطاء الإنساني العالمي.

وفي نهاية المحاضرة أشاد الأستاذ حميد بالصدرية الخاطري نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالنادي بالمحاضر، كما قام بتكريم سعادة راشد عبد الله المحيان، مؤكداً أن المحاضرة تأتي في إطار سياسات النادي لتحقيق التميز الرياضي، وخاصة أن الرياضة أسلوب حياة، كما أن الأنشطة التي ينظمها النادي تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالمحافظة على الشباب ورعاية النشء لشغل أوقاتهم بما هو مفيد.