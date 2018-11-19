"موت المغني فرج" يحصد ذهبية برنامج "مسرح الفرجان"

الشارقة 24:

اختتمت في قلب الشارقة وسط حضور جماهيري مميز، المرحلة النهائية لبرنامج مسرح الفرجان، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مطلع العام الجاري في دورته الأولى، تحت شعار "في فريجنا مسرح"، بالتعاون والشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، وجمعية المسرحيين، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ومجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، واستمرت المرحلة النهائية على مدار ثلاثة أيام، حيث شارك في البرنامج 14 فريقاً مثلوا 13 فريجاً، من فرجان إمارة الشارقة بمختلف مدنها ومناطقها.

وشارك في تقييم العروض الدكتور حبيب غلوم والفنان إبراهيم سالم والفنان حميد سمبيج، واستعرض الفنان إبراهيم سالم أهم توصيات التقرير الفني للجنة التحكيم، والتي من بينها ضرورة تحديد مدة العرض المشارك بما لا يقل عن 15 دقيقة ولا يزيد على 20 دقيقة، وتعزيز روح العمل الجماعي عبر مشاركة أهالي الفريج في العرض من مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى عدم السماح لفريج واحد بتقديم أكثر من عرض، من أجل توحيد الجهود والطاقات الإبداعية في منتج فني واحد، فضلاً عن اختيار أحد الفرجان المشاركة لعقد الدورة القادمة والوصول إلى الجمهور المستهدف، وتحفيز الفتيات من خلال المؤسسات التي تحتويهن للمشاركة في هذا البرنامج.

وأقرت لجنة التحكيم نتائجها بفوز أفضل ثلاثة عروض مسرحية، حيث حصد الجائزة الذهبية فريج حياوة من خورفكان والمكون من الناشئ عبد الرحمن سالم النقبي وصالح سالم النقبي وأحمد علي الشحي ومحمد إبراهيم محمد إلى جانب عبد الرحمن منصور زيدان وباهي ضياء الدين وعماد محمود وزيدان منصور، وتدريب محمود عبد الحليم، عن عرض "موت المغني فرج".

وذهبت الجائزة الفضية إلى فريج السيوح من الشارقة، المكون من يوسف صالح وجودي محمد وأحمد علي سالمين ومحمد علي سالمين ويوسف يعقوب العبيدلي ونواف ماجد الزعابي وأحمد رضا الحمادي، إلى جانب المدرب على نبيل العامري وقائد الفريق عبد الله محمد صالح خريجا ناشئة الشارقة، عن عرض "فكرة"، ونال الجائزة البرونزية عرض "القاضي العادل" لفريج الحصن من الذيد، المكون من سالم راشد وعمير مطر وسعيد مصبح وخليفة سيف وعلي السيد ومحمد سعيد وأحمد الشتيوي وسيف سلطان إلى جانب ضرار محمد وعبد الرحمن محمد وخليفة سالم ومعضد سعيد وشعيب زبير وخليفة محمد ومازن عصام، تدريب رمزي المبارك.

وفازت بجائزة أفضل فريج فاطمة سعيد، أم الإخوة سالمين، التي حرصت على دعم مشاركة أبنائها في ثلاثة عروض مختلفة، وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى محمد البتانوني عن عرض "صباح الخير أيها العالم" لفريج خضيرة من مليحة، أما جائزة أفضل خمس مواهب مسرحية من عمر الناشئة من 13 إلى 18 سنة فقد فاز بها محمد راشد حسن عن دوره في عرض "نهاية الطريق" لفريج الخزانة مع واسط، وسعود درويش عن ديكور عرض "نوايا" لفريج الساف من كلباء، وعماد محمود عن دوره في عرض "موت المغني فرج" لفريج حياوة من خورفكان، إضافة إلى موسى راشد عن دوره في عرض "قصة وطن" لفريج البراحة من كلباء، وعبد الرحمن مصطفى عن دوره في عرض "انتبه هناك روح شريرة" لفريج القادسية من خورفكان.

وأعرب الفنان إبراهيم سالم عن سعادته ببرنامج مسرح الفرجان، الذي يُعد نظرة مستقبلية لرفد الحركة المسرحية في الدولة بكل ما هو جديد من حيث الفن المسرحي والأعمال المقدمة، والجمهور ومستوى تفاعله مع فن المسرح، متمنياً الاستمرارية لهذا البرنامج كونه وسيلة مثالية في تعريف الآخرين بثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وأشاد الفنان حميد سمبيج بفكرة برنامج مسرح الفرجان الرائدة، كونه رافداً للحركة المسرحية في الشارقة، مشيراً إلى أن الدورة الأولى تُعد تحفيزاً لساكني الفرجان على المشاركة في هذه المبادرة، موضحاً أن عدد الفرجان المشاركة والبالغ عددها 13 فريجاً كان مؤشراً لانطلاقة متميزة لهذا البرنامج، وأعرب عن سعادته بمستوى الأداء التمثيلي للمشاركين قائلاً: شاهدنا مواهب رائعة ستثري الحركة المسرحية مستقبلاً.

وعبر باهي ضياء الدين فوزي من فريج حياوة الفائز بالجائزة الذهبية، عن سعادته للمشاركة في هذا البرنامج، الذي أسهم في الكشف عن المواهب، وأوضح أن المسرحية مقتبسة من قصة لكاتب سعودي، وتم إجراء بعض التعديلات على البناء الدرامي لها وفقاً لقناعات أعضاء الفريق.

وجاء برنامج مسرح الفرجان انطلاقاً من حرص ناشئة الشارقة على المساهمة في نشر الثقافة المسرحية بين الناشئة والمحيطين بهم من مختلف الفئات العمرية، بما يحقق التماسك والترابط المجتمعي، ويحافظ على القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

وعلى هامش ختام البرنامج، أقيم معرض فني مصاحب، اشتمل على 70 عملاً في مختلف ألوان الفن التشكيلي وتقنياته المتنوعة، لمنتسبي مراكز ناشئة الشارقة المنتشرة في أرجاء الإمارة بمختلف مدنها ومناطقها.