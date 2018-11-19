أطفال الإمارات يقدمون نشرة "أخبار الدار" على "تلفزيون الشارقة"

الشارقة 24:

احتفاءً بحصول الشارقة على لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين" من قبل اليونيسف، قدم الإعلاميون الصغار على شاشة تلفزيون الشارقة نشرة "أخبار الدار"، لينقلوا للمتابعين أحدث الأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية في الدولة والإمارة.

ونقل الطفلان نورة صلاح، وراشد الطنيجي في إطلالة استثنائية، وبالتزامن مع الاحتفالات بيوم الطفل العالمي، لجمهور تلفزيون الشارقة نشرة الأخبار المحلية، معبرين عن احتفالات مؤسسة الشارقة للإعلام بحصول الإمارة على اللقب، ومؤكدين ثقة المؤسسات الإعلامية بطاقاتهم ومواهبهم، وقدرتهم على نقل رسالة الشارقة وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحول الاحتفال باللقب، أكد سعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام أن احتفال المؤسسة بحصول الإمارة على لقب (مدينة صديقة للأطفال واليافعين) يجسد رؤية المؤسسة الراسخة في دعم مسيرة الإمارة الحضارية، وتعزيز توجهاتها المجتمعية والتربوية.

وأضاف "فنحن في (الشارقة للإعلام) نؤمن أن بناء الأجيال الجديدة والاستثمار في طاقاتها أحد أولويات الإعلام الوطني الملتزم، والركيزة الأساسية التي يمكن الانطلاق منها ليحقق الإعلام دوره التنموي".

وأوضح سعادة محمد خلف أن مؤسسة الشارقة للإعلام ظلت منذ تأسيسها إلى اليوم شريكاً رئيسياً في تحقيق توجهات الإمارة الرامية إلى توفير بيئة آمنة وسليمة لتنشئة الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك تجسد فيما تخصصه قنوات وإذاعات المؤسسة من برامج هادفة تنهض بعقول الصغار، وتعزز مسؤوليتهم تجاه مشروع الدولة والإمارة الحضاري الكبير، موضحاً أن الإعلاميين الصغار كانوا ولا زالوا جزءاً من طواقم المؤسسة والعاملين فيها، الذين ينقلون رسالة الصغار، ويقدمون نماذج يحتذى بها لأصحاب المواهب من أقرانهم الأطفال والناشئين.