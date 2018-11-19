انطلاق مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية بكلباء الخميس

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن إطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية الخميس المقبل، على ضفاف حديقة الشاطئ في مدينة كلباء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته "الغرفة"، الإثنين بفرع كلباء، للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان، الذي ينظم بالتعاون مع بلدية كلباء، ونادي الشارقة للرياضات البحرية، وجمعية كلباء لصيادي الأسماك، ونادي سيدات كلباء.

شهد وقائع المؤتمر كل من، خليل محمد المنصوري مدير إدارة فروع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسلطان عبيد الزعابي مدير الغرفة بكلباء، منسق عام المهرجان، ومحمد إبراهيم بن شمل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، رئيس لجنة الفعاليات، مع ممثل عن بلدية كلباء، بالإضافة إلى أعضاء اللجان المشاركة في المهرجان.

وأكد خليل المنصوري، أن المهرجان هو إحدى مبادرات غرفة الشارقة الهادفة إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية في مختلف مناطق الإمارة، وتشجيع مجتمع الأعمال ورواده من مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، على الاستفادة من هذا النوع من الاحداث بصورة مستمرة.

من جهته، أشار سلطان الزعابي منسق عام المهرجان، إلى أن المهرجان في دورته الثانية، سيعكس اهتمام وحرص الغرفة على إبراز الحضارة التاريخية والتراث العريق لمدينة كلباء، ومنطقة الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، وذلك في تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية.

وأكد محمد إبراهيم بن شمل، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كلباء التعاونية لصيادي الاسماك، أن مشاركة الجمعية في المهرجان ستكون مختلفة في دورتها الثانية، حيث ستتضمن تقديم عدد من العروض الحية للقوارب والمعدات البحرية التراثية وعرض حرف الصيد وطرقها ومواسمها، بالإضافة إلى الندوات اليومية بمشاركة عدد من الصيادين القدامى الذين سيسردون قصصاً عن حرفهم وإبرز المحطات التي مروا بها.

وسيضم المهرجان عروض الفرق الشعبية الحية، والمسابقات التراثية، وعروض الليزر، والرحلات البحرية، بالإضافة إلى وجود المنتجات الأسرية.