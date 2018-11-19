"التنمية الأسرية" بكلباء تنظم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادرة "مودة"

الشارقة 24:

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية في كلباء، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، البرنامج التدريبي لغات الحب الخمسة، في جامعة الشارقة فرع كلباء، ضمن مبادرة "مودة".

وقدمت البرنامج منيرة المرزوق، مدير مركز "دائرة" للدعم النفسي والجمعي من دولة الكويت، وضم عدة محاور متنوعة هدفت لتوعية المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً بأفضل الطرق لتجنب المشكلات الزوجية، وتقريب وجهات النظر بين الشريكين، إلى جانب محاولة فهم الطرف الآخر، والتعرف على لغات الحب الخمسة وكيفية التعامل مع كل منها.

وشهدت فعاليات البرنامج إقبالاً كبيراً من السيدات، اللواتي أكدن أن فعاليات البرنامج صححت لديهن الكثير من الأفكار المغلوطة حول الزواج، وتعرفن من خلالها على لغات الحب الأساسية وكيفية التعامل مع كل لغة.

وأكدت خديجة النقبي أخصائية برامج أسرة، ومسؤولة مبادرة "مودة" في مركز التنمية الأسرية بكلباء، أن جميع المبادرات التابعة لمراكز التنمية الأسرية موجهة لأفراد المجتمع كافة، وتتضمن مبادرة "مودة" مجموعة من البرامج التوعوية تستهدف فئة المقبلين على الزواج وفئة المتزوجين، إلى جانب برامج تخصصية تستهدف كافة فئات المجتمع.