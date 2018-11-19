انطلاق مهرجان السودان الوطني للمسرح

الشارقة 24:

بحضور الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، افتتح في العاصمة السودانية الخرطوم، الدورة الأولى من مهرجان السودان الوطني للمسرح "دورة الفكي عبد الرحمن"، الذي يشكل خامس مهرجان وطني تنظمه الهيئة العربية للمسرح هذا العام من أصل 7 مهرجانات، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة التاريخية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، بتنظيم مهرجان وطني للمسرح في الدول العربية التي لا تنظم مثل هذه المهرجانات.

وحضر افتتاح مهرجان السودان الوطني للمسرح، وزير الدولة للثقافة والسياحة والآثار السوداني الدكتور عمر سليمان نجم، مندوباً عن النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية، الفريق الركن بكري حسن صالح، إضافة إلى العديد من الوزراء وكبار الموظفين في الحكومة السودانية.

وألقى الأمين العام للهيئة العربية للمسرح كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الثقافية التي تربط السودان بالإمارات، واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، بهذه الفعاليات الثقافية المسرحية التي تكرس نداء سموه "لنجعل المسرح مدرسة للأخلاق والحرية".

من جانبه، أكد وزير الدولة للثقافة والسياحة والآثار السوداني د. عمر سليمان نجم، أن هذا المهرجان يعد رافعة كبيرة تنهض بالمسرح السوداني.

بينما أعلن وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار السوداني رئيس اللجنة العليا للمهرجان د. جراهام عبد القادر أن حال المسرح في السودان قبل هذا الحدث غير حاله بعد المهرجان، كاشفاً عن جعل عام 2019، عاماً للمسرح وتنميته.

وشهد الافتتاح تكريم الهيئة العربية للمسرح لوزير الدولة للثقافة والسياحة والآثار السوداني، إضافة إلى انطلاق فعاليات المسابقة التي يتنافس فيها 10 عروض مسرحية، على نيل جوائز الهيئة العربية للمسرح.

يذكر أن الهيئة أصدرت أربعة كتب عن المسرح السوداني بهذه المناسبة، التي تشهد من ناحية أخرى ندوات نقدية تتناول العروض المشاركة.