اختتام النسخة الـ 9 من معرض الشارقة للطوابع البريدية

الشارقة 24:

اختتمت السبت فعاليات النسخة التاسعة من معرض الشارقة للطوابع البريدية، الذي نظمته جمعية الإمارات لهواة الطوابع، خلال الفترة من 13-17 نوفمبر الجاري، في مركز "ميغا مول" الشارقة.

وشهد المعرض عشرات الصفقات الجانبية اليومية، لبيع وشراء مجموعات مهمة من العملات والطوابع، وصلت قيمة بعضها إلى عشرات آلاف الدراهم، في مؤشر قوي على نمو وتطور سوق هذه الهوايات في دولة الإمارات، كما تم تنظيم العديد من المحاضرات التثقيفية لتوعية الهواة الجدد، والمحترفين على جوانب أخرى من تاريخ الطوابع والعملات.

وحقق المعرض نمواً كبيراً في عدد الزوار والمبيعات بعد أن استقطب 51 مشاركاً عرضوا مجموعات من مقتنياتهم الثمينة من الطوابع على 144 لوحة عرض توزعت في أرجاء المعرض، إلى جانب 32 منصة بيع لتجار من 17 دولة، قاموا بتوفير الطوابع والأظرف البريدية والعملات الورقية، والمعدنية، والألبومات الخاصة بهذه الهوايات، إضافة إلى المستلزمات الأخرى التي يحتاجها كل هاوٍ للعملات والطوابع.

وأعرب عبد الله خوري، رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته هذه النسخة من معرض الشارقة للطوابع البريدية، والتي لم تتميز بالتطور الملحوظ في المشاركات والمعروضات فحسب، وإنما أيضاً بالفعاليات المصاحبة، والتي حولت المعرض إلى فعالية توعوية للتعريف بهذه الهواية ذات البُعد الثقافي، وفي نفس الوقت أحيا المعرض الجانب التجاري المرتبط بجمع الطوابع والعملات.