"ثقافية الشارقة" تختتم النسخة الثالثة من مهرجان الأقصر للشعر

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الثقافة بالشارقة فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي، بنسخته الثالثة، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مدينة الأقصر المصرية.

جاء ذلك بحضور سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وحسين القباحي مدير بيت الشعر في الأقصر، وجمهور من محبي الشعر.

وبدأت فعاليات اليوم الختامي لمهرجان الأقصر للشعر العربي بجلسة نقدية بعنوان "إبداعات شباب بيت الشعر"، تلاها جلسة شعرية بعنوان "شعراء البوادي المصرية".

بعدها أقيمت بالمسرح المكشوف في ساحة معبد الأقصر أمسية شعرية، أعقبها عرض تراثي لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

كما تم تقديم أمسية شعرية شارك فيها عدد من الشعراء الشباب.

وكرم سعادة عبد الله العويس، وحسين القباحي، الشعراء المشاركين، ليختتم المهرجان بتقديم فقرة فنية حضرها جميع الشعراء وجمهور بيت الشعر.