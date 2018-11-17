مراكز الأميرة هيا تنظم "ملتقى الثقافات"

الشارقة 24 – وام:

نظمت إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بفرعيها في المزهر وأم الشيف، "ملتقى الثقافات"، في إطار فعاليات اليوم العالمي للتسامح، بمشاركة 15 جالية عربية وآسيوية وإفريقية.

وأكدت حمدة أحمد المهيري مديرة إدارة المراكز، أن تنظيم هذه الفعالية، والتي خصصت للدارسات بالمراكز، يأتي بالتعاون مع جالياتهن المقيمة في إمارة دبي، في ضوء خطة الإدارة وتفعيلها للمناسبات العالمية، واستثمارها لإيجاد المساحات المشتركة، بين الجاليات المقيمة على أرض الدولة.

من جهتها، أشارت هناء الفلاسي مديرة فرع المزهر، إلى حرص الفرع، على استقطاب البلدان للمشاركة في هذا الملتقى، من خلال تنوع الدارسات في المراكز، وأكدت تنظيم العديد من الأجنحة، من بينها أجنحة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وفلسطين، والأردن، ومصر، والسودان، وزنجبار، وسوريا، واليمن، ودول المغرب العربي.

وأوضحت موزة المنصوري مديرة فرع أم الشيف، أن تنظيم هذا الملتقى الثقافي الإنساني الخيري النسوي، جاء ليؤكد أن دولة الإمارات موئل السلام والتسامح.