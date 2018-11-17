معسكر لاكتشاف مواهب ناشئة الشارقة في الموسيقى

الشارقة 24:

نظمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات معسكر المواهب الموسيقية الثاني، الهادف إلى إثراء معارف الناشئة عن الفن الموسيقي ومجالاته المختلفة، إضافة إلى إكسابهم مهارات العزف على الآلات الموسيقية الأوركسترالية والوترية الأوروبية.

شارك في فعاليات المعسكر الذي نفذ على مدار ثلاثة أيام متتالية، 24 ناشئاً من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة الـ 8 المنتشرة في ربوع إمارة الشارقة بمختلف مدنها ومناطقها.

وأكدت فاطمة محمد مشربك مدير ناشئة الشارقة بالوكالة أن معسكر المواهب الموسيقية يأتي باعتباره جزءاً من خطة متكاملة لناشئة الشارقة، تهدف إلى اكتشاف مواهب الناشئة في الموسيقى، بما يساعدنا على تنمية المهارات الفردية للناشئة في العزف على الآلات الموسيقية المتنوعة، والعمل على تطوير قدراتهم.

وأضافت: "نحن مستمرون في تقديم هذا النوعية من المعسكرات التدريبية التي تتيح أمامنا فرصة اكتشاف مواهب رائعة لمنتسبينا في مختلف المجالات".

من جهته، أشار طارق بدر مشرف عام النشاط الموسيقي في ناشئة الشارقة، إلى تنوع فعاليات المعسكر التي شملت تدريبات فردية لتنمية مهارات الناشئة في الأداء على الآلات الموسيقية الأوركسترالية والآلات الوترية، إضافة إلى التدريبات المجمعة على أيدي نخبة من المدربين الأكفاء، بما يسهم في إيجاد روح التوافق في الأداء الجماعي بين الناشئة المشاركين في المعسكر، والإحساس بأهمية مراعاة تناسق مستويات أصوات الآلات وفقاً لطبيعتها.

وأضاف: "تضمنت فعاليات المعسكر مجموعة من الورش التدريبية في مجال الصولفيج القرائي والغنائي، لتعزيز مهارات الناشئة في قراءة اللغة الموسيقية بطرق مبتكرة وسهلة التطبيق، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية".