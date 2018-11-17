16 جلسة نقاشية وحواراً تفاعلياً مع أشهر المصورين العالميين في "إكسبوجر"

الشارقة 24:

ينظم المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018"، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر الجاري، 16 جلسة نقاشية وحواراً تفاعلياً مع نخبة من كبار المصورين الفوتوغرافيين من جميع أنحاء العالم، منهم سير دون ماكلين، وديفيد بورنيت، وكوري ريتشاردز، ولورانس جاكسون، وكيت بروكس، وكاثي موران وغيرهم، لاستعراض تجاربهم وشغفهم والمخاطر التي تعرضوا لها بحثاً عن الحقيقة المخفية وراء أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

نوفمبر 21

تحت عنوان "لو كنا أدركناأ!"، ينظم المهرجان جلسة في 21 نوفمبر الجاري، يقدمها ديفيد بورنيت، ويأخذ فيها الحضور في رحلة مدهشة للتعرف على فترة العصر الذهبي لفن التصوير الفوتوغرافي.

ويشارك في المهرجان أيضاً كل من كوري ريتشاردز بـ "لحظات ملهمة"، وإيريك باريه بـ "أثر الضوء" وكيث بير بـ "أنقذوا الملح".

نوفمبر 22

يشارك تيموثي آلن، وإيليا لوكاردي، وفيليب لي هارفي، في جلسة بعنوان "فن تصوير الرحلات"، بتاريخ 22 نوفمبر الجاري، الساعة 10 صباحاً، ويديرها كريس كو، تليها جلسة "الغابة، وجودها وزوالها" عند 11:30 صباحاً، ويشارك فيها يان وانغ بريستون، وكاترينا بريمفورس ويديرها روب تاغارت.

كما يناقش جيه هنري فير "الفن والتضليل الإعلامي"، ويتحدث لارس بوينغ عن صور الصحف العالمية في جلسة بعنوان: "وورلد برس فوتو".

ويختتم اليوم الثاني بجلسة بعنوان "أرشفة التغيير"، يحاور فيها المصور معن حبيب خبيري التصوير العالميين سير دون ماكلين، وديفيد بورنيت حول التقنيات المطلوبة لالتقاط الصور الأكثر تفرداً وندرةً في العالم.

نوفمبر 23

يستضيف المهرجان في جلسة بعنوان "لقد نجحنا!"، المصور لورانس جاكسون ليستعرض اللحظات الملهمة والتجارب الغنية التي غيرت حياته، وأهمها الانتقال من العمل لدى وكالة "أسوشييتد برس" إلى المكتب البيضاوي، حيث تم اختياره ليكون المصور الرسمي للرئيس السابق باراك أوباما.

وتجمع جلسة استثنائية بين الفائزين الخمسة بجائزة منحة "تيموثي آلن للتصوير الفوتوغرافي" لعام 2018، الذين تم اختيار أعمالهم من بين 1529صورة استقبلتها الجائزة هذا العام، حيث يلتقون فيها مع صاحب الجائزة المصور العالمي تيموثي آلن، للتحدث عن المواضيع الملهمة التي ساعدتهم على الفوز.

بينما تتحدث كيت بروكس في "في ظل الظلمة"، عن المواضيع الملهمة التي أوقدت شغفها بسرد القصص وحفزتها في رحلتها الطويلة نحو تحقيق الذات وقادتها، لتصبح مصورة صحفية وصانعة أفلام معروفة على مستوى العالم.

وتقام جلسة بعنوان "الحياة المجردة" بمشاركة المصور كوري ريتشاردز، ويستعرض فيها تجربته الغنية في تطوير قدراته الشخصية والمهنية.

نوفمبر 24

وضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير في 24 نوفمبر الجاري، يستضيف المهرجان جلسة بعنوان "الحواس الخمس"، يديرها راشد أحمد المزروعي، ويشارك فيها 5 مستكشفين من مؤسسة "فوتو-ووك كونكت"، المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي، وهم كيران جوفيند ريدي، وجويل شوت، وسوبود شتي، وزبير إرشاد، وكيرتي دفناني، حيث يستعرضون تجاربهم الفريدة خلال أسفارهم في جميع أنحاء شبه القارة الهندية.

تليها جلسة بعنوان "رؤية اللامرئي" ويقدم فيها دوغلاس دابلر دراسة حالة تفصيلية وموثقة تثبت أن ليوناردو دافنشي كان رائداً في فن التصوير الفوتوغرافي.

وتقدم كاثي موران في جلستها بعنوان "قصة صورة"، نظرةً خلف الكواليس، تستعرض فيها الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها مصورو "ناشيونال جيوغرافيك" لصنع أعمال بصرية مبتكرة وملهمة.