برنامج مسرح الفرجان يطلق مرحلته النهائية في قلب الشارقة

الشارقة 24:

بدأت مساء الخميس في قلب الشارقة، المرحلة النهائية لبرنامج مسرح الفرجان، الذي أطلقته ناشئة الشارقة، مطلع العام الجاري، تحت شعار "في فريجنا مسرح"، بالتعاون والشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، وجمعية المسرحيين، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ومجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وتستمر هذه المرحلة على مدار ثلاثة أيام.

حضر حفل الافتتاح الرسمي، لنهائيات البرنامج، عبد العزيز النومان عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وفاطمة محمد مشربك مدير ناشئة الشارقة بالوكالة، وأعضاء لجنة تحكيم عروض الفرق المشاركة، والمكونة من الدكتور حبيب غلوم، والفنان إبراهيم سالم، والفنان حميد سمبيج، وعدد من نجوم المسرح الإماراتي، وممثلي الجهات الداعمة للبرنامج، ومحبي وعشاق فن المسرح والمهتمين بالشأن الفني والثقافي، من جمهور إمارة الشارقة.

وأشارت فاطمة محمد مشربك، في كلمة لها، إلى أن برنامج مسرح الفرجان الفني المجتمعي، الذي يُنفذ هذا العام، في دورته الأولى تحت شعار "في فريجنا مسرح"، جاء انطلاقاً من حرص ناشئة الشارقة، على المساهمة في نشر الثقافة المسرحية بين الناشئة والمحيطين بهم، من الفئات العمرية المختلفة، بما يحقق التماسك والترابط المجتمعي، ويحافظ على القيم الأصيلة التي نشأنا وتربينا عليها، ويعزز روح العمل الجماعي، إضافة إلى تطوير مهارات أبنائنا الناشئة المنتسبين إلى مراكزنا الثمانية المنتشرة، في إمارة الشارقة.

وتوجهت مشربك بالشكر والتقدير، لمدربي الفرق المشاركة في البرنامج، وكافة الجهات والمؤسسات الداعمة، وإلى الناشئة الذين حرصوا على الالتحاق بالبرنامج، لإنجاز عروض مسرحية تعبر عنهم وتناقش تطلعاتهم.

كما وجهت الشكر والتقدير، إلى الهيئة العربية للمسرح على دعمها لمشاريع المؤسسة، ورعاية إبداعات الناشئة، عبر تقديم فن تخصصي نادر لهم.

من جانبه، أوضح عدنان سلوم المشرف الفني للبرنامج، أن مسرح الفرجان تم الإعداد والتحضير له، منذ عامين، في مبادرة طيبة من عبد العزيز النومان عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وإسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح.

ولفت سلوم، إلى أن العمل الجاد بدأ، منذ ذلك الحين، عبر أجواء من الصبر والمحبة وروح الإصرار، على تنفيذ هذا البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج في دورته الأولى لهذا العام، يُنفذ بمشاركة 14 فريقاً، من 13 فريجاً من إمارة الشارقة، بمختلف مدنها ومناطقها، وهذا ما يدعونا إلى الفخر، كوننا نسعى إلى جمع أكبر عدد من محبي المسرح، حيث يتجسد هدفنا في ناشئة الشارقة، إلى تمهيد الطريق أمام الناشئة والشباب، لخوض مجال الفن المسرحي.

واستمتع الحضور، بمشاهدة فيلم استعرض مراحل البرنامج المتنوعة، بدءاً من مرحلة التسجيل للمشاركة في البرنامج، ومروراً بتشكيل الفرق والتدريب، وختاماً بمرحلة إنجاز العروض والاستعداد لختام البرنامج.

واشتمل اليوم الأول من ختام البرنامج، على تقديم 6 عروض مسرحية، تمثلت في عرض الافتتاح الرسمي، الذي جاء بعنوان "حلم" لفريج واسط من مدينة الشارقة، وهو عرض خارج المنافسة لفن الإيماء، الذي حاول عبد الله محمد صالح مدرب الفريق من خلاله، تطبيق ما تعلمه من المهارات، التي اكتسبها في ورشة فن الإيماء، التي قدمها الفنان سعيد سلامة، ضمن برنامج الفنون المسرحية لناشئة الشارقة، وتتجسد فكرتها حول رجل فقير يجتهد في السعي، بحثاً عن لقمة العيش، ويتعرض للعديد من المفارقات، في مشاهد حركية رائعة بفن الإيماء.

بعد ذلك، بدأت عروض المسابقة، وهي "صديقا حمدان" لفريج المدام، من تدريب محمد عبد الرزاق، وهي مسرحية تربوية، يحاول فريق العمل المكون من 13 طالباً من خلالها، تعميق مفهوم الاجتهاد، وتجنب أصدقاء السوء، للوصول إلى النجاح والتميز.

وحملت المسرحية الثانية في المنافسة، عنوان "القاضي العادل"، لفريج الحصن من مدينة الذيد، من تدريب رمزي يوسف المبارك، وتدور أحداثها حول العدل وتحقيق المساواة، من خلال القاضي العادل، الذي يحكم في قضيتين مختلفتين.

وجاء العرض الثالث، تحت عنوان "قرود كردانة" لفريج القرائن، من تدريب عبد العزيز محمد، وهي قصة خيالية، تدور حول مجموعة من القرود، تبحث عن قائد لتنظيم حياتها في الغابة، ويقع الاختيار على قرد لم يتمكن من تحقيق أمنية المجموعة، فتتدهور حالة أفرادها، الذين يحاولون التصدي لمشكلة خطف البشر للقرود، وشارك في العرض 9 طلاب من أبناء الفريج.

وجاء عرض "نهاية الطريق"، من تدريب علي عباس لفريج الحزانة مع واسط، بمشاركة 8 طلاب، ناقشوا من خلاله مشكلة الإدمان، وتوعية أفراد المجتمع بآثاره السيئة على الشباب.

واستعرض الفريق المكون من 7 ناشئة من فريج السيوح، مسيرة أحد رموز الثورة الفرنسية، وكيف قام بثورة للمحافظة على حقوق الإنسان؟ وكيف اتهم بالسعي لإعادة الحكم الملكي؟ وذلك في عمل مسرحي بعنوان "فكرة"، من تدريب علي نبيل العامري.

ونالت العروض، استحسان الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم.

ويأتي برنامج مسرح الفرجان، ضمن مساعي ناشئة الشارقة، الرامية إلى رفع مستوى التنافس الإيجابي بين ساكني الأحياء المختلفة "الفرجان"، في مدن ومناطق إمارة الشارقة، ونشر ثقافة المسرح بين فئات المجتمع كافة، معززاً بآفاقه روح العمل الجماعي، ومستهدفاً استثمار طاقات المشاركين لتوظيفها، في صياغة شخصية الناشئ، وتمكينه من القدرة على التعبير وتقبل الآخر.

ويخوض سباق برنامج مسرح الفرجان الفني المجتمعي، 14 فريقاً من 13 فريجاً، عبر التنافس في تقديم أشكال وألوان مختلفة، من المسرح غير النمطي عبر فضاءات البرنامج، سعياً للتميز والفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، لأفضل ثلاث مسرحيات، من بين 14 عملاً مسرحياً، يتم تقديمها من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساءً في قلب الشارقة .