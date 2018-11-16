"التثقيف الصحي" تتوج 3 فائزين في مسابقة الرسم محلياً

الشارقة 24:





كرمت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، 3 فائزين في مسابقة الرسم، ضمن النطاق المحلي، ورشحت 10ملصقات رسمها أطفال إماراتيين إلى المسابقة العالمية التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بمناسبة يوم الأغذية العالمي، الذي يحتفل به العالم في 16 أكتوبر من كل عام.

وتمحورت فكرة مسابقة هذا العام حول شعار "القضاء على الجوع"، وذلك بهدف تشجيع الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء العالم، ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً، على استخدام مخيلتهم وتصميم ملصق يوضح فكرتهم عن القضاء على الجوع.

بدورها، أعربت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، عن سعادتها بحجم التجاوب والتفاعل مع المبادرة العالمية، الرامية إلى حشد الجهود الدولية من أجل الوصول إلى عالم خالٍ من الجوع بحلول عام 2030، وجاء العمل الفائز بالمركز الأول منسجماً مع توجهات دولة الإمارات في العمل الإنساني، حيث يظهر فتاة ترتدي فستاناً بألوان العلم الإماراتي، تقدم الغذاء إلى أطفال من مختلف دول العالم، في تعبير رمزي عن العطاء والتضامن الإنساني.

وأكدت مدير إدارة التثقيف الصحي، أن الإدارة تعاونت مع أطفال الشارقة وناشئة الشارقة ومفوضية مرشدات الشارقة من خلال إتاحة الفرصة لمنتسبيها للمشاركة في هذه المسابقة، بعد تلقيهم ورشات عمل فنية لتحفيز مخيلتهم المبدعة في رسم هذه الملصقات، وشكرت إدارات هذه المؤسسات الثلاث على تعاونهم مع المبادرة وتقديم جميع التسهيلات لإنجاحها.

وتسلمت الإدارة 85 ملصقاً تضمنت أفكاراً إبداعية متنوعة، وتم تشكل لجنة لتقييم هذه الأعمال، حيث اختارت 10 من بينها لتسليمها إلى المنظمة العالمية، كما تم اختيار 3 فائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث على مستوى إمارة الشارقة، وقدمت لهم جوائز مميزة تقديراً لجهودهم.

وفاز في المسابقة 3 من المنتسبين إلى مركز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وهم، المركز الأول: جواهر إبراهيم خلفان الذخيري، والمركز الثاني: علياء إبراهيم خلفان الذخيري، والمركز الثالث: محمد طارق محمد.

وستقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" باختيار 3 فائزين من كل فئة عمرية من قبل لجنة تحكيم خاصة، والإعلان عن النتائج على موقع المنظمة الإلكتروني في شهر ديسمبر المقبل.

وسيحصل الفائزون على شهادات تقدير وحقائب هدايا، إضافةً إلى عرض أعمالهم في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، والترويج لهذه الأعمال في مكاتب المنظمة حول العالم.