انتصار العبيدلي: "طرق التقاطع" يعرض 64 قطعة أثرية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

كشفت انتصار العبيدلي أمين متحف الشارقة للحضارة الإسلامية عن انطلاق فعاليات معرض "طرق التقاطع: التبادل الثقافي بين الحضارة الإسلامية، أوروبا، وما بعدها"، الخميس، في المتحف، مشيرة إلى أن المعرض جاء نتيجة للتعاون ما بين هيئة الشارقة للمتاحف ومتحف الفن الإسلامي في برلين، كما يقام بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة على تأسيس متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، منوهة بأن فعاليات المعرض ستستمر حتى يوم 27 أبريل 2019.

وأوضحت لـ "الشارقة 24" أن المعرض يضم 54 قطعة أثرية من متحف الفن الإسلامي في برلين، و10 قطع من هيئة الشارقة للمتاحف.

وأضافت: يسلط المعرض الضوء، على كيفية تطور المجتمعات نتيجة للتبادل الثقافي والتواصل عبر التاريخ سواء بسبب التبادل التجاري أو الهجرة أو حتى الغزوات، ومدى تأثر العالم بأسره بالتنقل المستمر للأشخاص والأفكار والتقنيات والفنون منذ العصور الوسطى وحتى الوقت الحالي.