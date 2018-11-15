القصباء وجزيرة العلم تحتفلان باليوم الوطني البحريني والعماني

الشارقة 24:

تحتفل القصباء وجزيرة العلم في الشارقة باليوم الوطني لسلطنة عمان الذي يصادف الأحد 18 نوفمبر الجاري، وذلك على مدى 3 أيام بدءاً من الجمعة 16 نوفمبر 2018، وستقام الاحتفالات في القصباء يوم 17 نوفمبر من الساعة 4:00 الى 7:00 مساءً، وفي جزيرة العلم من الساعة 8:00 إلى 10:00 مساءً.

وتشمل الاحتفالات أنشطة عدة من بينها تزيين القصباء وجزيرة العلم بالأعلام الإماراتية والعمانية، وتقديم سلسلة عروض لفرقة الرقص العماني الفلكلوري.

كما تحتفل القصباء وجزيرة العلم باليوم الوطني لمملكة البحرين، الذي يصادف الأحد 16 ديسمبر 2018، وذلك على مدى 3 أيام تبدأ في 14 ديسمبر المقبل، متضمنة تزيين الوجهتين السياحيتين بالأعلام الإماراتية والبحرينية، وتنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة خلال الفترة المسائية.

وأفادت خلود سالم الجنيبي، مدير القصباء وجزيرة العلم: "تسهم الوجهات السياحية في الشارقة ومنها القصباء وجزيرة العلم في تعميق أواصر الأخوة مع الأشقاء الخليجيين عبر تنظيم احتفالات الأيام الوطنية للدول الشقيقة، والتي تتضمن فعاليات تنشر أجواء الفرح والبهجة بين الحضور".

وأكدت أن هذه الوجهات تحرص على إقامة الفعاليات الوطنية والنشاطات الترفيهية تأكيداً لسعيها لأن تصبح وجهات ثقافية تجمع مختلف الجنسيات في مجتمع يتميز بتمازج الثقافات.