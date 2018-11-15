إقبال كبير من هواة جمع العملات على تقييم مقتنياتهم في "الشارقة للطوابع"

الشارقة 24:

يشهد معرض الشارقة التاسع للطوابع البريدية الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع ويحتضنه مركز "ميغا مول" الشارقة خلال الفترة من 13-17 نوفمبر الجاري، إقبالاً كبيراً من هواة جمع العملات الورقية، من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، الراغبين بتقييم عملاتهم ومقتنياتهم الثمينة، من قبل أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقييم العملات والتي يتواجد بعضها في المعرض للمرة الأولى.

وتشارك في المعرض شركة "بي أم جي" PMG الأميركية، التي تعد أكبر وأهم شركة لتقييم العملات حيث تقوم باستلام العملات من الهواة في الشارقة، وإعادة تسليمها إليهم بعد عدة أسابيع، بعد انتهاء عمليات التقييم في المقر الرئيسي للشركة الأميركية بولاية تكساس، والتي قامت بتقييم أكثر من 3 ملايين عملة ورقية حتى الآن منذ تأسيسها في العام 2005، وتمثل القطع التي تحمل اسم الشركة أعلى معيار للجودة بين هواة جمع العملات في المنطقة.

أما شركة "بي سي جي أس" PCGS Currency الأميركية، التي تحظى بحصة كبيرة في سوق تقييم العملات العالمية خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، فتشارك أيضاً في المعرض مقدمة خبرتها للزوار، حيث قامت منذ إنشائها في العام 2005 بتقييم ما يتجاوز الـ 900 ألف قطعة، كما يفتخر المعرض بمشاركة شركة تقييم العملات التابعة لمتحف الدينار الإسلامي في السعودية، والمعروفة باسم "دي آي إم" في المعرض، وهي أول شركة عربية لتقييم العملات الورقية.

وأكد محمد سرور، مدير التسويق في مركز "ميغا مول"، أن معرض الشارقة للطوابع البريدية أصبح من أهم المعارض العربية والإقليمية المتخصصة في الطوابع والعملات ومستلزماتهما، وهو ما جعله محل ثقة واهتمام كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مضيفاً أن مشاركة هذه الشركات الثلاث الرائدة في تقييم العملات سيسهم في جذب شرائح أوسع من الهواة والمهتمين لزيارة المعرض ومركز "ميغا مول".

ويُقبل هواة جمع العملات على خدمة تقييم العملات لما يترتب عليها من فوائد عديدة تزيد من القيمة المعنوية والمادية لمقتنياتهم، وأهمها، التأكيد على أن العملات أصلية، وتقييم جودة العملة ومستوى لمعانها، والحفاظ عليها من الرطوبة والغبار وأية تأثيرات أخرى طبيعية أو بشرية، وكذلك سهولة تبادل وبيع العملات المقيمة للهواة في مختلف أنحاء العالم، ممن يبحثون عن عملات موثوقة وعالية التقييم.