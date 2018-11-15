سجايا فتيات الشارقة تُنظم "ملتقى الفنون" في دورته الـ 4

الشارقة 24:

في إطار حرصها على إعداد جيل من المبدعين في شتى مجالات الفنون والإبداع، تُنظم سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خلال الفترة من 19-26 نوفمبر الجاري، الدورة الرابعة من "ملتقى الفنون"، الذي يبحث هذا العام في الفن المفاهيمي بوصفه حالة فنية تتحول فيها الفكرة إلى عمل يتمتع بقيمة فنية تتجاوز الشكل وتتعمق في الجوهر والمضمون.

ويشارك في الدورة الرابعة من الملتقى 25 مشاركاً من أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، ومفوضية مرشدات الشارقة، ويهدف الملتقى هذا العام إلى تسليط الضوء على أهمية الفكرة والمعنى في العمل الفني، وإشراك المتلقي في بناء المعنى وتأسيس النموذج الفني، كما يسعى الملتقى إلى إبراز أهمية توظيف الوسائط الجديدة وتكنولوجيا الصورة في إنجاز العمل، فضلاً عن تعزيز المنظور الثقافي لدى الأطفال أصحاب المواهب الواعدة وجعلهم مواكبين لتطورات وأدوات عصرهم في الحقل الفني الإبداعي.

ويُركز الملتقى على مجموعة من العناصر المرتبطة بالفن المفاهيمي هي: الزمن، والصوت، والحركة، والذاكرة، والرابط، والاختيار، والفراغ، حيث سيتعرف المشاركين في مجموعة من الورش على كيفية التعامل مع أدوات مختلفة تتعلق بالزمن، وتبرز أنظمة العد القديمة والحديثة وتبتكر أنظمة جديدة، وسيستمعون إلى أصوات مختلفة والرسم عليها وتركيب مواد سمعية منها.

وفي عنصر الحركة سيتم إعطاء مهام مختلفة لتجربة تأثير وضع الجسم على العقل، وفي عنصر الذاكرة سيتم إخضاع المشاركين لتمارين في الذاكرة وسيُطلب منهم إحضار عنصر معين من المنزل للتعريف بقصته ومدى أهميته وقيمته، ثم يتم رسم هذا العنصر بأساليب مختلفة، أما في عنصر الرابط فسيتم تقديم أفكار مختلفة حول الاتصال والتواصل، وصنع صور تُجسد هذه الأفكار.

وعلى صعيد عنصر الاختيار فسيتم تجميع مجموعة من الرسومات واللوحات الخاصة التي تم رسمها في الأيام السابقة وإعطائها شكلاً وعنواناً، أما عنصر الفراغ فسيتم فيه تثبيت العمل الفني في مساحة العرض وترك التجربة للزائرين لتناول العمل الفني والتفاعل معه بطريقة جديدة.

وفي هذا الصدد أكدت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة، سعي سجايا فتيات الشارقة من خلال ملتقى الفنون إلى تعريف المنتسبات بكل التقنيات المرتبطة بالفنون الإبداعية من رسم، وتشكيل، وكولاج، وكوميكس وغيرها، حيث نخصص في كل عام موضوعاً محدداً، ففي دورة العام الماضي تعرفت الفتيات على فنون توظيف تقنيات التجهيز في الفراغ، فيما نخصص دورة هذا العام من الملتقى للتعريف بتقنيات الفن المفاهيمي الذي يشكل مقدمة لإبداع أكثر عمقاً.

وأضافت الشيخة عائشة خالد القاسمي: ستتعرف فتياتنا في الدورة الرابعة من ملتقى الفنون على كل ما يتعلق بالفن المفاهيمي الذي يُطلق عليه أيضاً اسم الفن التصويري، وهو نوع من الفنون تطغى فيه الفكرة على العمل الفني نفسه، حيث يقوم فيه الفنان بترجمة فكرته من خلال أي شيء يراه مناسباً للتعبير وتوصيل رسالته.

ويعد ملتقى الفنون، الذي تنظمه سجايا فتيات الشارقة كل عام، من أهم البرامج المبتكرة والإبداعية لإعداد أجيال فنية مؤهلة لتمثيل المؤسسة في مختلف الفعاليات التي يمكن المشاركة فيها سواء كانت على مستوى المحلي أو الدولي، كما يشكل الملتقى سانحة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الساعية إلى رعاية المبدعين ودعم مواهبهم المتنوعة، والارتقاء بهم ليكونوا رواداً في مختلف ميادين الحياة، وفتح آفاق واسعة أمامهم، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم ومواهبهم المختلفة.

وتعد سجايا فتيات الشارقة مؤسسة رائدة في تنمية مواهب الفتيات من 18-13 عاماً، وذلك في مختلف الفضاءات الإبداعية، وقد تأسست عام 2004 كإدارة ضمن مراكز الأطفال ثم استقلت عن مراكز الأطفال في عام 2012 بقرار إداري من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.