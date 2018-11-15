"تحدى عقلك" يستقطب أكثر من 500 شخص من جميع الفئات العمرية

الشارقة 24:

تنطلق، الجمعة، فعاليات البرنامج السنوي، الذي تنظمه مفوضية مرشدات الشارقة، المعنية بتأهيل جيل من القيادين، تحت شعار " تحدى عقلك"، ويستمر على مدى يومين في مقر المفوضية، مقدمة سلسلة فعاليات ترفيهية، وأنشطة تفاعلية.

وسيشارك في البرنامج أكثر من 500 ممن تسجلوا لحضور فعالياته، وهم من مختلف الجنسيات والأعمار، ولايزال التسجيل متاحاً في مقر المفوضية.

ويسعى البرنامج الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى توفير بيئة تحفيزية، لاكتشاف مواهب الفتيات والشباب، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بأنواع ومحددات الذكاء، حيث أعدت المفوضية حزمة من الأنشطة التفاعلية، التي صممت بناءً على اتجاهات الذكاء المتعددة التي تنقسم إلى 8 أنواع.

ويضم الحدث عدداً من الأنشطة الجانبية التي تقام على هامش الفعالية، وتشمل "الهروب من المتاهة"، التي تتيح للمشاركين تحفيز قدراتهم بهدف الخروج من المتاهة، عبر سلسلة تحديات منها: "العقبات" و"الطرق المغلقة"، التي تزيد من صعوبة المتاهة.

كما يشمل البرنامج فعالية "تطابق الأشكال" التي تعتمد على قدرة المشاركين، في التعامل مع الجدار ذي الأشكال المتقاطعة، بهدف مطابقة أشكال أجسامهن بالشكل المعروض على الجدار، ليتمكنوا من المرور من دون لمس الجدار.

وتدخل التقنيات الحديثة ضمن الأنشطة المتاحة في فعالية "سباق الموجة الدماغية"، التي تتيح للمشاركين فرصة خوض سباق السيارات باستخدام موجات الدماغ، للمرور في مسار سباق صغير، يستخدم خلاله اللاعبون قوة التركيز لتحريك السيارات في المسارات الصحيحة.

كما تقدم المفوضية عبر البرنامج، فعالية "متحف الغرفة المظلمة"، التي يرسم فيها المشتركون لوحات فنية، ويلتقطون الصور التذكارية أثناء استلامهم لتلك الأعمال.

وتهدف ورشة "موسيقى الشوارع"، إلى استخراج الحس الفني لدى الأطفال، وذلك بتأليف موسيقاهم الخاصة، باستخدام عناصر مختلفة من العلب الفارغة وأقماع إشارات المرور، ليتم بعد ذلك تسجيل الموسيقى وإعطائها لهم على أقراص مدمجة.

وتعتبر فعالية "لوحة الواقع الافتراضي" واحد من أكثر الفعاليات شعبية، إذ تتيح للمشاركين فرصة الرسم بطريقة ثلاثية الأبعاد، باستخدام أداة الواقع الافتراضي، فيما يحفز نشاط "صندوق الكرة الاجتماعية" قدرات المشاركين في إيجاد العوامل المشتركة بين مجموعة كرات معروضة في صندوق.