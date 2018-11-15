نحات بريطاني يبث الحياة في الورق المقوى القديم

الشارقة 24 – رويترز:

يستغل فنان بريطاني الورق المقوى القديم في صنع أعمال فنية، منها تماثيل ولوحات تحمل الكثير من التفاصيل، كنوع من إعادة التأهيل، بعدما بترت ساقه لإصابته بمرض سرطان العظام.

وبدأ جيمس ليك في صنع تماثيل من الورق المقوى بعدما بترت ساقه لإصابته بمرض سرطان العظام، بينما كان في السابعة عشر من عمره كنوع من إعادة التأهيل للذات.

وأكد ليك أن فقدانه لساقه، ومرحلة العلاج الكيماوي التي مر بها، كانت تعني أنه كان محبوساً داخل غرفة واحدة، مشيراً إلى أنه لجأ إلى الفن كي يغير بيئته الحالية بطريقة إيجابية.

واختار ليك النحت باستخدام الورق المقوى لأنه كان رخيصاً، كما كان يحصل عليه بسهولة من المتجر المجاور له.

ويبدع ليك تماثيل متنوعة تتراوح بين الأزهار والشخصيات، سواءً كانت أجساماً كاملة أو رؤوساً فقط.

ويصنع ليك التماثيل من خلال رسمها على الورق المقوى ثم بناء هيكل داخلي، باستخدام الصمغ وشريط لاصق ثم يقوم بتشكيل التمثال، وإضافة التفاصيل النهائية إليه باستخدام قطع صغيرة للغاية من الورق المقوى.