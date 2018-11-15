مواهب محلية تستعد للملحمة الاستعراضية الوطنية "أسطورة الأب"

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي إطار جهود وزارة التربية والتعليم الرامية لرعاية مواهب الطلاب في الفنون البصرية وفنون الأداء "الاستعراضية"، عقدت الوزارة شراكة مع شركة "دراجون" البلجيكية الشهيرة للإبداع الثقافي، لإنتاج ملحمة استعراضية يؤديها الطلاب المشاركون في برنامج "روائع"، والموهوبون من جميع أنحاء الدولة.

وتهدف هذه الملحمة الاستعراضية، والتي تحمل اسم "أسطورة الأب"، إلى الاحتفاء بذكرى الراحل المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ صاحب القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة من خلال مجموعة من العروض المبهجة، التي تحمل في طياتها تاريخ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تستعرض "أسطورة الأب" التراث والثقافة الإماراتية الغنية من خلال السرد الفني والشعري، ومن المقرر انطلاق الملحمة الاستعراضية، التي يؤديها نخبة من الطلبة، الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 على مسرح الحبتور بدبي.

وأشادت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام بالجهد الفني المتميز، مؤكدةً أن وزارة التربية والتعليم تحرص على تشجيع الفنون والمواهب الإبداعية لطلبتها، وتعتبر ملحمة "أسطورة الأب" الاستعراضية الوطنية إنجازاً مهماً للوزارة ولدولة الإمارات العربية المتحدة ككل؛ إذ أنها تجمع شخصيات مرموقة ذات شهرة عالمية بمواهب محلية واعدة تحت سقف واحد في أحد أكثر المسارح تقدماً في العالم.

هذه الملحمة الاستعراضية هي الأولى من نوعها للوزارة، إذ يُعتبر الطلاب أبرز نجومها وأبطالها، ويعتمد الأداء على مواهبهم ومهاراتهم، ولدينا في مدارسنا الكثير من الطلاب المبدعين، وسيكون هذا الحدث بمثابة ثمرة إبداعهم الخاص، وهو أول عمل يعرض قدرات وإمكانات شبابنا الموهوبين للعالم.

وعبر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن فخره وسعادته بتأليف الأشعار الخاصة بملحمة "أسطورة الأب" الاستعراضية، التي سيتغنى بها نخبة من الطلبة المبدعين من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستحتفي بعام زايد.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، في تعليق لها على هذه المناسبة: لقد بدأ برنامج "روائع" في اكتشاف المواهب بمدارسنا ومنحها الدعم والمعرفة القيمة من المنظمات والمؤسسات المرموقة للوصول لآفاق جديدة.

وتهدف ملحمة "أسطورة الأب" الاستعراضية إلى إظهار المواهب الفائقة لـ أكثر من 250 طالباً من كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، منهم 62 مسجلون في برنامج "روائع" بالوزارة.

وتتألف الملحمة الاستعراضية الوطنية من 6 قصائد، كتبها معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وستُعرض "أسطورة الأب" على مسرح الحبتور، أحد المسارح الأكثر تقدمًا في الجانب الفني بالعالم، والذي يستضيف "لا بيرل"، العرض الفني الترفيهي الدائم والأول من نوعه على مستوى المنطقة، والأشهر في دبي، والذي ابتكره أحد أهم المخرجين الفنيين، الأسطورة فرانكو دراجون.