اكتشاف أثرى يعود إلى 1500 عام جنوب شرقي الصين

الشارقة 24 – أونا:

اكتشف فريق أثري من قسم التاريخ بجامعة "شيامن" الصينية، موقعاً قروياً وقبراً في جزيرة "بينغتان"، بمقاطعة "فوجيان" جنوب شرقي الصين.

وأكد الفريق الأثري، في بيان الخميس، إلى أنه بدأ عملية حفريات في "بينغتان" في شهر سبتمبر الماضي، ووجد قبراً صينياً تاريخه حوالي 1500 عام، ويعود إلى عصر الأسرة الجنوبية الإمبراطورية "420-589"، فضلاً عن أجسام مدفونة ومحفوظة جيداً، وأنماط واضحة على حجارة القبر.

وأضاف أنه تم اكتشاف موقع قروي آخر يرجع إلى أكثر من 3000 عام، ويعود إلى عصر أسرتي شانغ وتشو الإمبراطوريتين "1600-256 قبل الميلاد"، في قرية شانغبان في بينغتان، حيث تم العثور بالموقع على بئر وآثار تشمل منتجات حجرية وقطع فخارية، فضلاً عن مواقع المنازل.

وأكد الفريق الأثري أن الاكتشافات الجديدة مهمة للغاية لأنها توفر مواد جديدة لعلم الآثار على الجزر في الصين، علاوة على أهميتها لفهم التاريخ المحلي وهجرة الناس وثقافتهم.