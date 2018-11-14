انطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ 43

الشارقة 24 – رويترز:

رغم سوء الطقس، وإغلاق بعض الطرق السريعة، انطلقت الدورة الثالثة والأربعون من معرض الكويت الدولي للكتاب، يوم الأربعاء، بمشاركة 505 دور نشر ومؤسسة ثقافية وتعليمية، من 26 دولة.

وأعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي محمد الجبري في الافتتاح، أن المعرض يعد تظاهرة كبرى على خريطة معارض الكتاب العالمية، وأصبح موسماً للتلاقي الثقافي والفكري والأدبي والفني، ورمزاً لتلاقي الثقافة العربية والعالمية.

ويشمل برنامج المعرض، أمسيات شعرية وندوات فكرية وورش عمل وحفلات توقيع لأحدث الإصدارات وعروض مسرح وسينما‭‭‭ ‬‬‬وأنشطة للأطفال. ‬‬‬

ومن أبرز ضيوف المعرض، الكاتب الكويتي طالب الرفاعي، والشاعر السعودي فواز اللعبون، والكاتب الأردني هزاع البراري، والشاعرة الإماراتية شيخة المطيري.

ويرفع المعرض هذا العام شعار "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، تضامناً مع مواطني الأراضي الفلسطينية.

ويستضيف في هذا الإطار، وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، والمؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة.

وثمن بسيسو في مؤتمر صحافي، عقب الافتتاح الرسمي للمعرض، دعم الكويت الدائم والمتواصل للقضية الفلسطينية، وأضاف أن تواجد القدس في المعرض، يعكس تاريخ الكويت في دعم القضية الفلسطينية، ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين.

ويستمر المعرض، في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، حتى 24 نوفمبر الجاري.