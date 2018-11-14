تخريج الدفعة الأولى من أطفال الشارقة في برنامج عبقري الرياضيات

الشارقة 24:

شارك أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في حفل تخريج الدفعة الثالثة عشر لطلاب برنامج يوسي ماس "UCMAS" لعامي 2017-2018، الذي أقيم في قاعة الشيخ راشد بالمدرسة الثانوية الهندية بدبي، وذلك لتخريج الدفعة الأولى من أطفال المراكز المنتسبين لدورات برنامج عبقري الرياضيات الذين أنهوا المراحل الثمانية التي انطلقت منذ عام 2015، وحققوا إنجازات متقدمة في مسابقات يوسي ماس الوطنية والعالمية.

وتم تكريم الخريجين من قبل منظمي الحفل، بالإضافة لتكريمهم من قبل أطفال الشارقة، وهم: الطفل عبد الله محمود الحوسني، والطفل يوسف سعيدان، والطفلة ضحى أيوب، والطفلة ناعمة إسماعيل الزرعوني.

الجدير بالذكر أن أطفال الشارقة أطلقت برنامج عبقري الرياضيات بالتعاون مع مركز الرياضيات السهلة للتدريب منذ عام 2015، بهدف تأهيل وتدريب كوكبة من الأطفال في المراكز لمهارات حل المسائل الرياضية وتحويل الأرقام إلى صور باستخدام "الأباكس"، وهي آلة حسابية يدوية تحتوي على صفوف مزودة بخرزات يقوم الطفل بتحريكها بكلتا يديه لمساعدته على حل التدريبات شفهياً وإعطائه نتائج دقيقة في وقت زمني قصير، وذلك من خلال العديد من الدورات التي خضعوها لإنجاز متطلبات التخرج وهي "8" مراحل.

واستطاع الأطفال إبراز مهاراتهم وقدراتهم التنافسية مع أقرانهم في داخل الدولة وخارجها خلال مشاركتهم بمختلف المسابقات الوطنية والعالمية والتي تم تحقيق مراكز متقدمة في عدد منها، وهي كالتالي: دورات المسابقات الوطنية التالي الدورة"12، و13، و14، و15" والتي أقيمت في دبي، إلى جانب المسابقات العالمية الدورة الـ 20 التي أقيمت في جامعة دلهي بالعاصمة الهندية نيودلهي 2015، والدورة الـ 21 التي أقيمت بدبي في عام 2016 مع المسابقة الوطنية الدورة الثالثة عشر، وكذلك الدورة الـ 22، التي أقيمت في جينتنج بماليزيا، وغيرها من المسابقات.

ويهدف برنامج عبقري الرياضيات إلى صقل مواهب الأطفال وقدراتهم، وزيادة معدل التركيز والانتباه لديهم وتنمية مهاراتهم الحسابية، بالإضافة إلى تقوية ذاكرتهم وتطوير مهاراتهم العقلية على الإنصات والتخيل، وتأهيلهم لتحقيق مراتب متقدمة في مختلف المحافل سواء المحلية منها أو الدولية.