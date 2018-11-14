قلب الشارقة يحتضن ختام "مسرح الفرجان"

الشارقة 24:

يحتضن قلب الشارقة عروض الفرق المشاركة في برنامج مسرح الفرجان، الذي أطلقته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن، مطلع العام الجاري، تحت شعار "مسرح الفرجان"، بالتعاون والشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، وجمعية المسرحيين، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ومجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وتختتم فعاليات دورته الأولى يوم الخميس على مدار ثلاثة أيام متتالية من 15 إلى 17 نوفمبر 2018.

ويشمل اليوم الأول من ختام البرنامج، تقديم 6 عروض مسرحية تتمثل في عرض الافتتاح الرسمي بعنوان "حلم" لفريج واسط من مدينة الشارقة، الذي استفاد فيه المدرب من المهارات التي تعلمها في ورشة فن الإيماء التي قدمها الفنان سعيد سلامة ضمن برنامج الفنون المسرحية لناشئة الشارقة، وهو عرض خارج المنافسة، لتبدأ بعده عروض المسابقة وهي "صديقا حمدان" لفريج المدام، و"القاضي العادل" لفريج الحصن من مدينة الذيد، وعروض "قرود كردانة"، "نهاية الطريق"، و"فكرة" لفرجان مدينة الشارقة بكل من القرائن، والحزانة مع واسط، والسيوح على التوال، ويشارك في تقييم العروض لجنة تحكيم مكونة من الدكتور حبيب غلوم والفنان إبراهيم سالم والفنان حميد سمبيج.

ويأتي برنامج مسرح الفرجان ضمن مساعي ناشئة الشارقة الرامية إلى رفع مستوى التنافس الإيجابي بين ساكني الأحياء المختلفة "الفرجان" في مدن ومناطق إمارة الشارقة، ونشر ثقافة المسرح بين فئات المجتمع كافة، معززاً بآفاقه روح العمل الجماعي، ومستهدفاً استثمار طاقات المشاركين لتوظيفها في صياغة شخصية الناشئ وتمكينه من القدرة على التعبير وتقبل الآخر.

ويخوض سباق برنامج مسرح الفرجان الفني المجتمعي، 14 فريقاً يمثلون 13 فريجاً، عبر التنافس في تقديم أشكال وألوان مختلفة من المسرح غير النمطي عبر فضاءات البرنامج، سعياً للتميز والفوز بالمراكز الثلاثة الأولى لأفضل ثلاث مسرحيات، من بين 14 عملاً مسرحياً يتم تقديمهم من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساءً.