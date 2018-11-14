47 لوحة فنية ضمن الاحتفال الرسمي باليوم الوطني

الشارقة 24:

وجّهت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع "ويرهاوس421" في أبوظبي، دعوةً إلى الهواة والمحترفين من الفنانين الموهوبين لإبراز إبداعاتهم المتميزة والتعبير عن عرفانهم للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك من خلال رسم لوحات فنية سيتم عرضها خلال الاحتفال الرسمي باليوم الوطني والمقرر انعقاده في الثاني من ديسمبر في مدينة زايد الرياضية.

ويقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "هذا زايد.. هذه الإمارات"، والذي من المتوقع أن يشكل واحد من أبرز الفعاليات الاحتفالية التي لا تنسى في تاريخ دولة الإمارات. وتمتاز الأمسية بلوحات فنية مبتكرة، حيث ستتضمن عرض بمؤثرات بصرية مذهلة تسلط الضوء على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتاريخ والتراث العريق للدولة وتطلعاتها نحو مستقبل مشرق.

ومن خلال اعتماد منهجية تجسد الروح التعاونية للمجتمع الإماراتي، تتعاون اللجنة المنظمة للاحتفال مع "ويرهاوس421" لتسليط الضوء على عام زايد واليوم الوطني لدولة الإمارات، وذلك عبر تشجيع الفنانين من مختلف أنحاء الدولة لإبراز مواهبهم من خلال لوحات فنية تستحضر قائد خالد في القلوب والأذهان.

وتسعى اللجنة المنظمة لإفساح المجال أمام الرسامين والفنانين للتسجيل لحضور الفعالية عبر موقع "ويرهاوس421" الإلكتروني، على أن تقام الورشة يوم السبت 24 نوفمبر في "ويرهاوس421" بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً، الأماكن محدودة وستتوفر حسب أسبقية التسجيل.

ومن جانبه، يوفر "ويرهاوس421" اللوحات وأدوات الرسم مجاناً للفنانين المشاركين، مع إتاحة الإمكانية للفنانين الذين يفضلون استخدام أدواتهم الخاصة باصطحابها معهم، وترحّب الجهة المنظّمة بالفنانين من مختلف الأعمار، على أن يرافق شخص بالغ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-12 عاماً.

وبهذه المناسبة، عبر عبد الله القبيسي عضو اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية المميزة والتي تتيح الفرصة أما المشاركين من مختلف أرجاء الدولة للتعبير عن محبتهم وإخلاصهم للمغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، وللوطن الذي يحتضننا جميعاً.

ووجه القبيسي الدعوة لجميع الفنانين من مختلف الأعمار للتسجيل والمشاركة في هذه المبادرة الفريدة، ليحظوا بفرصة عرض أعمالهم ضمن فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم الوطني.

للتسجيل، يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.uaenationalday.ae/warehouse421/ar وسيتم حجز الأماكن على أساس أسبقية التسجيل.

لحضور الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتوفر التذاكر عبر الرابط: www.uaenationalday.ae .