عروض مباشرة لتعليم أسرار الطبخ في "قلب الشارقة"

الشارقة 24:

يستعد "قلب الشارقة" أكبر مشروع تراثي في المنطقة، لاستضافة سلسلة من العروض المباشرة والحيّة لتعليم فن الطبخ في أروقة أسواقه التاريخية العريقة في تجربة تجمع بين عبق الماضي وأجواء الحاضر النابضة بالحياة، وذلك خلال الأيام الأربعاء 14 نوفمبر، والخميس 15 نوفمبر، والسبت 17 نوفمبر.

ويتضمن برنامج الفعاليات التي تبدأ بتمام الساعة الخامسة مساءً في سوق الشناصية التراثي في "قلب الشارقة"، عروضاً حية في الهواء الطلق على مدى 4 أيام يقدمها الشيف ماجد الصباغ من مركز الشيف الدولي، ويتعرف خلالها الحاضرون على كيفية إعداد أشهى الوصفات وإضافة نكهات فريدة تنعش حواسهم باستخدام بهارات "ASA" عالية الجودة.

وتقدم هذه الورشات التفاعلية تجربةً فريدةً لعشاق فن الطبخ من خبراء ومبتدئين وأصحاب مدونات الطعام والعاملين في المطاعم والمقاهي وربات البيوت والذواقة الذين يرغبون في إضافة وصفة جديدة ونكهة مختلفة إلى قائمة وجباتهم اليومية.

وتوفر فعالية دروس الطبخ الحية والمباشرة في سوق الشناصية، أحد أقدم وأكثر الأسواق حيويّةً في المنطقة، فرصة للزوار للتعرف على أسرار فن الطبخ وكيفية إضافة البهارات لتحويل الوصفات البسيطة المكونة من مواد غذائية يومية إلى أطباق مبتكرة تشمل مختلف أنواع السلطات والصلصات والبسكويت وحتى خلطات الشاي.

وتضم كل ورشة 20 مشاركاً، يتعلمون خلالها إعداد خلطات سرية من البهارات المتنوعة وتذوق الأطباق التي يتم إعدادها في الورشة، كما يحصلون على حقيبة هدايا من بهارات ASA، ويمكن الزوار المشاركة مقابل رسم تسجيل رمزي وقدره 50 درهماً.

ويتيح قلب الشارقة أمام الراغبين بالاستفسار والمشاركة رقم الهاتف التالي: 06 519 5310.