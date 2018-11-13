لطيفة بنت محمد تفتتح معرض "داون تاون ديزاين"

الشارقة 24 – وام:

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، يوم الثلاثاء، النسخة السادسة، من معرض "داون تاون ديزاين"، المُقام تحت رعاية سموها، والتي انطلقت بإنجازٍ نوعي، بمشاركة واسعة غير مسبوقة، ضمت أكثر من 170 عارضاً، بينهم 40 مصمماً من المنطقة.

وأشادت سموّها، بالتطور الملحوظ الذي شهده المعرض، خاصة لنجاحه في إضافة قسم جديد لمكوناته باسم "داون تاون إديشنز"، والمكّرس لطرح التصاميم المخّصصة والإصدارات المحدودة، من إبداع مصممين من كافة أنحاء العالم، ومن المنطقة على وجه الخصوص.

ويعتبر معرض "داون داون ديزاين"، الحدث الأبرز ضمن فعاليات "أسبوع دبي للتصميم"، الذي تُعقد دورته الرابعة هذا العام في الفترة الممتدة بين 12 الى 17 نوفمبر، وتشهد مشاركة أكثر من 120 شركة ومؤسسة إبداعية في 230 فعالية، مختلفة موزَّعة في كافة أنحاء دبي، وتتضمن العديد من المعارض والندوات وورش العمل، والجولات التعريفية والتجارب المصممة، خصيصاً لعشاق التصميم والزوار وكذلك لعامة الجمهور.

وأوضحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أنه انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تم تجسيدها في "خطة دبي 2021"، تعمل دبي على بناء قطاع إبداعي مستدام نابضٍ بالحيوية، ويواكب آخر التطورات العالمية، إذ يستقطب هذا القطاع اليوم، أفضل المواهب العالمية والمحلية، وبعد النجاح الباهر الذي حققه، خلال السنوات الثلاثة الماضية، تحوّل "أسبوع دبي للتصميم"، إلى شاهدٍ يؤكد مكانة دبي، كعاصمةٍ إقليميةٍ للتصميم.