مصورون عالميون يقدمون 16 ورشة فنية في "إكسبوجر 2018"

الشارقة 24:

بعد النجاح الذي حققه المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر 2017 وشارك فيه أكثر من 30 مصوراً عالمياً وحضره مئات المصورين المحترفين والهواة في دولة الإمارات، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن عودة المهرجان بحلة جديدة ومطورة هذا العام ليكون بذلك تجربةً أكثر تميزاً لعشاق التصوير في العالم.

ويتيح المهرجان للمصورين المبتدئين والمحترفين الراغبين بتطوير مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي فرصة المشاركة في سلسلة من ورش العمل التعليمية والبرامج التدريبية المتنوعة التي تقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 21-24 نوفمبر المقبل.

الورشة التدريبية "كن متحكماً" لتعزيز مهارات المصورين المبتدئين:

تقام ورشة "كن متحكماً" بتاريخ 21 نوفمبر، وهي مصممة للمصورين المبتدئين الذين يملكون كاميرا DSLR الاحترافية "الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة" لتعليمهم من قبل خبير متخصص على مهارات استخدامها والاستفادة من مزاياها وطريقة تشغيلها يدوياً، وتعريفهم على تقنية التعريض الضوئي إلى جانب مفاهيم أساسية متخصصة منها مثلث التعريض المكون من فتحة العدسة وسرعة الغالق والأيزو.

ويدعو إكسبوجر المصورين المشاركين إلى إحضار معداتهم، ليتمكنوا من تطبيق المهارات التي سيتعلمونها على كاميراتهم الخاصة، ويخصص للراغبين في معرفة تفاصيل الورش والمعلومات الإضافية الرابط التالي:https://xposure.ae/event/tc/

وتمثل ورشة "التأطير الإبداعي" التي تعقد يومي 22 و23 نوفمبر تحدياً كبيراً للمصورين واختباراً حقيقياً لمهارات التكوين في التصوير الفوتوغرافي- وهي أحد الأعمدة الأساسية لنجاح الصورة، وتشهد إقبالاً كبيراً من المصورين من جميع المستويات، ويطلب من المشارك إحضار كاميرته "مع بطارية مشحونة" وعدسات وبطاقة ذاكرة، ليتمكنوا من تطبيق المهارات التي سيتعلمها على كاميرته الخاصة، ولمزيد من المعلومات، تتخصص إدارة المهرجان الرابط التالي للراغبين في الاطلاع على مزيد من المعلومات: https://xposure.ae/event/tc/

التصوير الجوي مع إيليا لوكاردي (1 و2):

صممت ورشة التصوير الجوي التي تقام يومي 21 و24 نوفمبر للمبتدئين الطموحين أو المحترفين الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال التصوير الجوي والاستفادة من حضور الخبير إيليا لوكاردي الذي قدم العديد من ورش العمل والمحاضرات في كبرى فعاليات التصوير الفوتوغرافي في أنحاء العالم. وتتيح الورشة التي مدتها على خمس ساعات، للمشاركين فرصة تعلّم أسرار هذا النوع من التصوير المتخصص من خلال رحلة جوية ميدانية إلى جانب محاضرة نظرية.

التصوير لمكتبات الصور:

ويقدم ورشة التصوير لمكتبات الصور الخبير كولن هوكينز الذي عمل لأكثر من 15 عاماً مع أبرز شركات التصوير في العالم مثل "جيتي إيمجز" (Getty Images)، و"إيمج سورس" (Image Source)، و"ألامي" (Alamy) و"سوبر ستوك" (Superstock).

ويمكن للمشاركين في الورشة التي تعقد في 23 نوفمبر على مدار ساعتين، التعرف على عدد من التقنيات التي ستساعدهم على تقديم صور إبداعية متفردة قادرة على المنافسة في سوق التصوير الفوتوغرافي، مع إمكانية الحصول على ترخيص بنشرها وتسويقها وبيعها على الإنترنت.

ويقدم المدرب وخبير الفنون البصرية الحائز على عدة جوائز عالمية بينو سارادزيك ورشة تدريبية للمبتدئين حول برامج تعديل الصور "أدوبي لايت روم وفوتوشوب"، حيث يقوم في 24 نوفمبر بتدريب المصورين ومصممي الغرافيك المشاركين على استخدام الغرف المظلمة الرقمية المتطورة وكيفية الاستفادة من مزاياها.

وتتيح ورشة تصوير البورتريه في الاستديو التي تعقد في 21 نوفمبر للمصورين المبتدئين والمحترفين على مدى أربع ساعات فرصة تطوير مهاراتهم في مجال التصوير في الاستديو، والاطلاع عن كثب على أحدث تقنيات الإضاءة وأفضل أنواع معدات الإضاءة.

وتعتبر ورشة "من جيد إلى رائع" التي تعقد في 21 نوفمبر فرصة مثالية للمصورين الذين لديهم خبرة متوسطة في التصوير الرقمي ويرغبون في التعرف على التقنيات المبتكرة المستخدمة في الكاميرات المتطورة مثل الفلاش وعناصر التكوين في التصوير الفوتوغرافي وغيرها من المهارات التي تسهم في معالجة الصور وتحسين جودتها.

فيما تقدم ورشة "تصوير المنتجات" في 21 نوفمبر للمصورين الراغبين في الارتقاء بمسيرتهم المهنية في مجال تصوير المنتجات فرصة الاستفادة من خبرة المصور المحترف كولن هوكينز، وتستهدف بشكل خاص أصحاب الشركات الصغيرة أو الأفراد المهتمين بالتقاط صور متميزة ومحترفة لمنتجاتهم لاستخدامها لأغراض البيع والتسويق على مواقع التجارة الإلكترونية.

الطباعة الرقمية للفنون- محاضرة نظرية وتدريب عملي:

تعتبر الورشة "الطباعة الرقمية للفنون" يوم 21 نوفمبر إحدى أهم الورشات المخصصة للمصورين المحترفين ومصممي الغرافيك وخبراء الطباعة الراغبين بتحسين مهاراتهم والارتقاء بأعمالهم، إذ يتعرفون خلالها على أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الطباعة الرقمية، كما يطلعون على المعايير الأساسية والممارسات المتبعة في شركات التصوير الفوتوغرافي الرائدة في العالم، وطرق الطباعة الرقمية المتطورة.

وتتضمن ورشة "إيجاد المختلف في الحياة اليومية" على مدى يومي 22 و23 نوفمبر محاضرات نظرية وتدريبات عملية، يقدمها المصور الحائز على جائزة بوليتزر العالمية، إيسدراس م. سواريز، وتعدّ فرصة متميزة للمصورين المشاركين للاستفادة من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها هذا المصور المحترف، وبشكل خاص في فن تصوير الشوارع.

أما ورشة "التحكم بالإضاءة"، فتستقطب في 22 نوفمبر مصوري البورتريه ومصوري الفعاليات والشركات، من الهواة والمحترفين المهتمين باكتساب مزيد من الخبرة في تقنيات التصوير المتخصص مثل ضوء الفلاش و Speedlight، ويقدمها مصور البورتريه المبدع ريك فريدمان.

مقدمة إلى تصوير الفيديو عن طريق كاميرا DSLR:

يتعرف المشاركون خلال ورشة "مقدمة إلى تصوير الفيديو عن طريق كاميرا DSLR" على آلية عمل كاميرا DSLR "الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة" والكاميرات عديمة المرآة وعلى أبرز مزاياها التقنية وملحقاتها، كما تتضمن المحاضرة التي تعقد في 22 نوفمبر حول مبادئ تصوير الأفلام وأساسيات صناعة القصص المصورة وطرق بناء السرد.

وتنقسم ورشة "الرسم بالضوء" التي تعقد في 22 نوفمبر إلى قسمين، الأول محاضرة نظرية لمدة 4 ساعات والثاني ورشة عملية في الموقع حول الرسم بالضوء، ويقدمها المصوران العالميان إيريك باري وكيم هنري، حيث يمكن للمشاركين اكتساب الخبرة في تقنية الرسم بالعصيّ الضوئية المستخدمة في المشاريع الفنية أو الأعمال الاحترافية.

وتتكون ورشة "التعريض الضوئي الطويل ومعالجة الصور" التي تقام 23 نوفمبر من 3 أجزاء وتهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين في استخدام تقنية التعريض الضوئي الطويل والمعالجة اللاحقة للصور وتحسين جودتها بما يتوافق مع أعلى المستويات والمعايير العالمية.

وسيتعلم المشاركون في ورشة "تصوير الماكرو" التي يقدمها يوسف الحبشي وتمتد لـ 3 ساعات كيفية استخدام وظائف معدات الكاميرا الأساسية لإنشاء صور قريبة ملفتة للنظر، كما سيتعرفون على أفضل العدسات والملحقات الإضافية المطلوبة لتطوير مهارات تصوير الماكرو.

وسيقوم ريك فريدمان خلال ورشة عمل "الإضاءة في المواقع"، التي تمتد لـ 5 ساعات، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما في الاستديو والثاني في الهواء الطلق، بتعريف المشاركين بتقنيات التحكم في الإضاءة، وسيطور المشاركون في نهاية الورشة القدرة على التقاط صور رائعة بغض النظر عن ظروف الإضاءة المحيطة بهم.

وتتميز دورة هذا العام من المهرجان بمنحها المشاركين عند التسجيل فرصة اختيار الورشات التدريبية التي يرغبون بها وفقاً لمستوى مهاراتهم واهتماماتهم.

وأفاد طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بأن إكسبوجر 2018 فرصة كبيرة لتطوير قدرات المصورين وخبراء الإعلام في المنطقة ومساعدتهم على التعبير عن أفكارهم الإبداعية وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية وأحدث التطورات التكنولوجية في صناعة التصوير الضوئي بمختلف التخصصات.

وأضاف: "نشجع جميع المصورين الهواة والمحترفين بمختلف مستوياتهم على الانضمام إلى المهرجان الذي يقدم لهم على مدى أربعة أيام سلسلة من ورش العمل التعليمية والتدريبية التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم واكتساب مزيد من الخبرة في مجالات التصوير المتخصص، والاستفادة من هذه المنصة الرائدة للقاء أشهر وأبرز المصورين في العالم والاطلاع على تجاربهم وقصص نجاحهم".

وإلى جانب ورش العمل والنشاطات التفاعلية، يقدم المهرجان للمشاركين فرصة الحصول على تقييم أعمالهم على يد أهم خبراء التصوير الفوتوغرافي وهم كاثي موران وفيليب لي هارفي وروب تاغارت، وذلك ضمن ورشة مقسمة إلى 6 جلسات مدة كل منها نصف ساعة، تقام يوم الجمعة 23 نوفمبر، ويمكن للراغبين التسجيل فيها عبر الرابط https://xposure.ae/product/portfolio-review-2/