12 منشداً يتنافسون على لقب "منشد الشارقة" الحادي عشر

الشارقة 24:

كشف برنامج "منشد الشارقة"، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، الإثنين، عن المشاركين في دورته الحادية عشرة، عقب مرحلة الاختبارات التي شملت 5 دول عربية، وشهدت استقبال آلاف المشاركات عبر الإنترنت، لمنشدين من جميع بلدان العالم.

وتضم قائمة المنشدين المتأهلين كلاً من: عتيق الشحي "الإمارات"، وأسعد بني عرابه "سلطنة عمان"، وعادل الأسدي "السعودية"، ومحمد شعير "مصر"، ونافع عياد "تونس"، وابراهيم الكيالي "الأردن"، ومحمد نقشبندي "سوريا"، ومعاد بوكيوض "المغرب"، ولقمان اسكندر "الجزائر"، وهمام رشيد "فلسطين"، وفادي الشوم "لبنان"، وعمر الجميلي "العراق".

وجاب البرنامج في دورته الـ 11 خمس دول عربية لتنظيم اختبارات أداء للمتقدمين، ضمت كلاً من الجزائر، ومصر، والأردن، والسعودية، والمغرب، فضلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، حاضنة البرنامج، حيث شهدت استقبال 390 مشاركاً من مختلف الجنسيات العربية.

وشهد البرنامج، عبر موقعه الإلكتروني، مشاركات من أكثر من 1200 متقدم من جميع البلدان العربية، بالإضافة إلى بلدان أجنبيّة، مثل بريطانيا، وبلجيكا، وكندا، والولايات المتحدة، وألمانيا.

وفي هذا الصدد أفاد نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة بأن منشد الشارقة يطل بدورته الحادية عشرة، بأصوات 12 منشداً من 12 بلداً عربياً، استطاعوا اجتياز مرحلة الاختبارات التي تكونت من تجارب أداء أمام لجان التحكيم في البلدان، ومرحلة فرز أمام لجنة تحكيم البرنامج في الشارقة، إضافة إلى المنافسة مع الأصوات المتعددة والغنيّة التي وصلتنا من خلال التقديم الإلكتروني، الأمر الذي يبشر بموسم واعد ومنافسة قوية.

وأضاف هاشم: "نتطلع من خلال هذه الدورة الجديدة إلى توفير منبر للموهوبين والمبدعين، وتمكينهم من إثراء ساحة الفن الهادف بمواهبهم، وتقديم رسالة حضارية عالميّة مستمدة من الموروثات التاريخية والمجتمعية والدينية، انطلاقاً من شارقة الثقافة والحضارة والفنون".