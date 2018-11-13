وفاة مبتكر عالم قصص مارفل المصورة عن 95 عاماً

الشارقة 24 – رويترز:

توفي الأميركي ستان لي، مبتكر شخصيات الرجل العنكبوت "سبايدر مان" والرجل الحديدي "أيرون مان" والرجل الأخضر "ذا هالك" وغيرهم من الأبطال الخارقين في عالم قصص مارفل المصورة، يوم الإثنين، عن 95 عاماً، وذلك بحسب ابنته جيه سي لي التي أكدت نبأ وفاته.

وكان لي كاتباً ومحرراً، ولعب دوراً محورياً في تحول سلسلة مارفل إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات القرن الماضي عندما ابتكر بالتعاون مع فنانين آخرين مثل جاك كيربي وستيف ديتكو شخصيات أبطال خارقين أحبتهم أجيال متعاقبة من القراء الصغار.

وأصبحت الشخصيات الخارقة التي ابتكرها لي جزءاً من الثقافة الشعبية، وحققت نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر عندما تحولت قصصها إلى أفلام سينمائية.

ويعزى الفضل بشكل كبير إلى لي في إضافة بعد جديد من الغموض والبشرية إلى فكرة شخصيات الأبطال الخارقين، الذين أصبحوا بفضل أفكاره يقعون في الحب ويواجهون صعوبات مالية وتطورات مأساوية كما تخالجهم أحياناً مشاعر بعدم الأمان.

وبحسب تحليلات متعلقة بدور السينما وشباك التذاكر، أنتجت عشرات الأفلام من قصص مارفل المصورة، بما فيها جميع الشخصيات الرئيسية التي صممها لي، في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين، محققة إيرادات ضخمة تجاوزت 20 مليار دولار في دور العرض السينمائي على مستوى العالم.