حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة بعنوان "اجا الليل"

الشارقة 24:

متضمناً الكثير من المعاني الجميلة، والأحاسيس والأداء العالي المختلف، وتقديراً ومحبة للجمهور العراقي الأصيل، يقدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة" أغنية جديدة حملت عنوان "اجا الليل"، متضمنة في مقدمتها موالاً عراقي الكلمة، تصدى لكتابته الشاعر رامي العبودي، قال فيه:

نسينا الراحة من يوم الفقدناك

ونسينا أرواحنا بس مانسيناك

رحت والخير كله راح ويّاك

عرفنا بقيمتك لمن خسرناك

وينك لفانا الضيم مابينا نحمل

غربة وغياب وشوق والفرقة تقتل..

وقد حملت الأغنية تعاوناً مع الملحن علي صابر في لحن الأغنية، ومع الشاعر ضياء الميالي في كلماتها، التي تميزت بحوار مع النفس وما تشعر به، حيث يقول فيها:

اجا الليل شيخلصه الليل

راح اسهر ودمعي ايسيل

وجاري من الونين ايشيل

ياليل شبيّه مانامك

واصب ادموعي قدامك

عليه شاد احزامك..

وأسند الجسمي مهمة التوزيع الموسيقي، والمكس والماستر للموزع عثمان عبود، حيث حملت الأغنية اللون الموسيقي العراقي الأصيل، وتميز اللحن بمقام "البيات" الحساس، وإيقاع "الرُّبع" الشهير بالأغنية العراقية.